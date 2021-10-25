15歲方郁婷（左和10歲林品彤初次演戲就表現得相當優秀。（傳影提供）

曾以《百日告別》勇奪金馬影后的林嘉欣，再以新片《美國女孩》問鼎本屆金馬獎最佳女主角，除了《瀑布》賈靜雯、王淨及《修行》陳湘琪3位強敵外，還將和片中飾演女兒的方郁婷競爭，2人在片中天天爭鋒相對，但是其實私下林嘉欣對方郁婷照顧有加，還偷偷傳授方郁婷被媒體採訪的小撇步，笑曝：「如果問到私人問題，不想回答的話就可以不回答。」

林嘉欣當時連續3天看了3次劇本，發現自己可以同理片中母親的角色，因為本身也有2個女兒，經歷也和片中母親「莉莉」有某些相似的地方，馬上就答應了演出邀約，讓首次拍攝劇情長片的導演阮鳳儀喜出望外。林嘉欣對於導演也讚譽有加：「阮導演是個很有耐心等待和觀察細膩的導演，我很喜歡她對於演員專注的凝視，而且在眼神的背後是有在思考事情的！」

導演阮鳳儀的劇情長片處女作就入圍金馬獎7項大獎，讓她覺得相當驚喜，除力邀影后林嘉欣參與演出，並特別飛到香港與林嘉欣碰面討論劇情外，還請到知名導演林書宇擔任監製，更有莊凱勛、曾寶儀、夏于喬、黃鐙輝、張詩盈等資深演員加入，等於是給了她一劑定心丸，而片中的2位素人小演員—15歲方郁婷和10歲林品彤也表現相當優秀，尤其方郁婷自然又不做作的演出，更獲得女主角與最佳新演員的雙料提名。

片中的真摯情感，以及如實的生活點滴讓許多演員在看劇本的時候就已經感受到故事的吸引力，在劇中穿插一角的黃鐙輝更說：「其實往往我們最親愛的人就是家人或父母，雖然那種愛有時候會讓人感受到壓力或是讓人窒息，但是這部電影中糾葛的親情就像洋蔥一樣慢慢被剝開，很多誤會也被解開，最後看到一股暖暖的愛！我最喜歡這樣的故事結構。」電影將於12月3日上映。