台灣補教名師竟然在成人網站《Pornhub》教數學，沒想到這個「創舉」意外吸引近170萬的觀看數，讓他一年狂賺750萬，還有不少國外網友關注，不僅登上了國外媒體，還被大讚台灣之光，消息曝光後讓一堆網友全跪了，直呼「博大精深」。

台灣補教名師張旭突發奇想，在成人網站《Pornhub》教微積分，意外大獲好評。(圖/截自臉書U-ACG)

數學補教名師張旭用「changhsumath666」的帳號，在成人網站《Pornhub》教微積分，他在頻道的個人簡介上寫道「Pornhub最大華人微積分教學頻道，身高170公分，感情狀態非單身」，訂閱人數已超過6千，226部影片，總觀看數近170萬次。

數學補教名師張旭用「changhsumath666」的帳號，在成人網站《Pornhub》教微積分，訂閱人數已超過6千，226部影片，總觀看數近170萬次。(圖/截自Pornhub官網)

張旭在頻道的個人簡介上寫道「Pornhub最大華人微積分教學頻道」。(圖/截自Pornhub官網)

根據臉書粉專《U-ACG》表示，來自台灣的數學老師張旭，於2021年通過了Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道。相較其他影片，該頻道留言大多非常友好，並形容會進入虛心受教的聖人模式，深知宇宙浩瀚，學海無涯。超過160萬的點閱，也讓他一年賺進750萬台幣，甚至被大讚「在某種意義上也是正港台灣之光」。

張旭也在Pornhub上發文解釋，他的微積分課程共9個章節，分別是下列3個部分：

(1) 極限篇、連續篇、微分篇、微分應用篇

(2) 積分前篇、積分後篇

(3) 數列與級數、多變量函數微積分、向量微積分

張旭說在這個網站上公開的微積分教學影片，跟他在任何地方公開的微積分教學影片都是一樣的，但只免費公開第一部分，如果想看第二部分的積分前篇、積分後篇，則要透過購買他的講義來獲得觀看權限。

消息曝光後讓一堆網友全跪了，紛紛留言讚嘆「出淤泥而不染的男人」、「沒想到居然會有用一般模式開PornHub的一天」、「Pornhub真是博大精深…」、「談論微積分這麼殘暴的事情，確實是18禁」、「這部好看！有波、有高潮」。