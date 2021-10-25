大陸商人孫天群捲入喧騰一時的王立強共諜案，遭立法委員管碧玲及媒體撰文指稱是「金融詐騙犯」。孫不滿提告誹謗，管等人獲不起訴確定。孫再聲請交付審判，台北地院認為，此事可受公評，裁定駁回。

全案源於，王立強2019年間接受澳洲媒體採訪，自稱是共諜，介入台灣選舉，香港商人向心、龔青夫婦則是他的上司，夫婦倆因而遭台油檢調偵辦迄今。

前立委蔡正元去年1月元開記者會，公開孫天群與王立強的對話，想證明王是「假共諜」，事後《上報》仇姓記者報導「為救向心設計DeepFake，中國金融詐騙犯孫天群找上藍營」，《放言》黨姓編輯則撰文指孫是大陸詐騙犯，立委管碧玲也開記者會指向心、孫天群都涉入詐騙。

孫天群自認名譽受損，控告管碧玲3人誹謗，檢方不起訴確定，孫不服處分結果，聲請交付審判。

北院調查，孫天群是黃山新世界總裁，黃山新世界2015年間對外宣稱，投資人可以市價50％購買房屋產權，5年內收利息，5年後黃山新世界全價購回，涉嫌吸金。向心的「財富風暴」電商網站則開放7折價格，供會員購買房產。

有人砸錢投資後未取得約定報酬報案，本案中有1名于姓被告，2019年12月19日被上海市靜安區人民法院判刑5年6月，併科罰金人民幣20萬元。法官據此認為，孫天群與向心確有商業往來，管碧玲等3人並非憑空杜撰，且已盡查證義務。

法官並指，王立強共諜案爆發時，正值2020年總統大選，向心與孫天群的關係，以及總統大選是否有其他勢力介入，都是可受公評之事，雖然「金融詐騙犯」等字眼刺耳，但「刺耳之處即言論可貴之處」，應受言論自由保障，故駁回孫的聲請。