用鏡頭看台灣》深夜惡火 北市45年蒙古烤肉名店付之一炬 20:572021/10/25 中時 黃世麒 、 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，起火原因及財損則由警消調查釐清中。（黃世麒攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢順著排風管持續延燒。（郭吉銓攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，起火原因及財損則由警消調查釐清中。（黃世麒攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內已付之一炬。（黃世麒攝） 台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，民眾發現位於2樓的餐廳冒出濃煙及火舌，並沿著排風管往上竄，警消獲報出動大量人車到場灌救，共計疏散17人，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡。 位於行天宮附近的唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳有45年的歷史，店內招牌的酸白菜肉鍋、蒙古烤肉都是不少老主顧最愛的美食，但如今一把大火已將餐廳內外付之一炬。 陳金芳快評》台灣基進 廁所裡的花瓶 時論廣場》美挺台入聯 踩線不越界（蘇泳霖） #蒙古烤肉 #餐廳 #45年 #唐宮 #涮羊肉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 用鏡頭看台灣》疫情趨緩樂遊金門景點 機場湧人潮 03:162021/10/25 生活 《基金》台灣核心半導體指數調整 迎2022年換機潮 11:252021/10/25 財經 《台北股市》雙線戰開打 新台幣先聲奪人 10:002021/10/25 財經 時論廣場》陳柏惟文革式問政（呂昭隆） 19:482021/10/25 時論廣場 竹北豪宅 驚見8字頭開價 04:102021/10/25 產業．科技 奔騰思潮》顏鄭開台，開出東亞兩百年的和平（楊渡） 16:382021/10/24 海納百川 台泥老董張安平反對「一刀切碳費」 三件事政府得先做 19:222021/10/25 財經 坐擁無敵夜景「雙橡園1812」在家享受一日六餐 03:162021/10/25 寶島 40年「唐宮蒙古烤肉」一夜燒毀 饕客惋惜：從小吃到大 11:302021/10/25 生活 台灣光復76周年 他狠酸：民進黨「偷來的」中華民國只有72年 09:302021/10/25 政治 高雄越配偷吃想分手 小王殺女再自戕 04:102021/10/24 地方新聞 社會熱門新聞 馬祖女老師穿緊身「巨人裝」教消化器官 臟器畢露網大讚 - 社會 李雲迪嫖一次4.3萬的妹多頂級？神級老司機詳解鄉民嗨翻 - 社會 躲媒體？扁婿趙建銘涉「台開炒股案」提前報到發監執行 外界錯愕 - 社會 今年首起！阿里山眠月線傳登山客失足 跌落6米深橋下身亡 - 社會 社會9點檔》狼師性侵女學生拍裸照 瞎掰是「24個比利」有人格分裂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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