台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內部已付之一炬，詳細起火原因待調查。（郭吉銓攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，起火原因及財損則由警消調查釐清中。（黃世麒攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，警消獲報出動大量人車到場灌救，火勢順著排風管持續延燒。（郭吉銓攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，起火原因及財損則由警消調查釐清中。（黃世麒攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡，但餐廳內已付之一炬。（黃世麒攝）

台北市松江路知名老店「唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳」24日深夜發生火警，民眾發現位於2樓的餐廳冒出濃煙及火舌，並沿著排風管往上竄，警消獲報出動大量人車到場灌救，共計疏散17人，火勢在半小時內受到控制，初步確認無人員傷亡。

位於行天宮附近的唐宮蒙古烤肉涮羊肉餐廳有45年的歷史，店內招牌的酸白菜肉鍋、蒙古烤肉都是不少老主顧最愛的美食，但如今一把大火已將餐廳內外付之一炬。