環保署已經預告《溫減法》，明定要對國內200多家排碳大戶收取碳費，外界預期未來每噸二氧化碳要收到100元左右，對此身為被課費名單之一的台泥大家長張安平，今天表達反對「一刀切的碳費」制度，認為要有「配套措施」。政府要先推企業碳足跡計算、考量規模大小不同企業對碳權承受敏感度等三件事要先做。

已經宣示跟上國際水泥廠，在2030年減碳25％的台泥，董事長張安平強調，自己支持碳權、碳稅(費)、碳交易這三塊，因為碳要有成本，否則降不下來。但這不是給個單一碳稅，而是一定要有配套。

他說明，若一家企業每年往下減5％排碳，是一個碳稅，但另一個沒減，也是一碳稅，這樣模範企業與一般企業都課徵相同的稅，最後就會沒有人要減碳，而且業者也會將這些碳費成本轉嫁給消費者，因此他反對「一刀切下的碳稅」。

相對齊頭式的碳費，張安平較支持碳交易制度，超過減排額定量的公司，可以拿出來賣給達不到減排量的公司。他說，這樣就是讓減碳做不好的公司，去補貼做的好的公司，大家就有動機去減碳。台泥調查過，碳交易制度下降低的排碳量，比一刀切的碳稅更有效率。「說做碳交易台灣市場太小，這我聽不懂，甚麼叫太小，看你要不要做！」

所謂的配套措施，張安平建議政府有三點要做，第一是要求「碳足跡先做」，必須請企業把碳足跡算清楚，否則怎麼知道如何打稅？公司又怎麼知道如何減碳。其次進口產品也要有收取碳費，產業競爭才公平。

第三點他說是最難的，就是要注意不同規模企業面對碳權的敏感度。像科技業大戶，碳權成本壓力對它沒那麼大，閉著眼睛都可以買，但是弱的企業怎麼辦？到時碳權可能都被規模大的買走。

9月剛結束的台泥供應商大會，張安平就對280多家供應商要求兩大重點，除一個是採購要透明化，另一個重點就是要供應鏈廠商增加碳足跡計算，並保證如果他們不知道如何計算，台泥有顧問可以幫忙。

最後他提醒政府，不能把碳稅當稅收，用在其他預算上，而要花在解決減碳的事項上。