嘉義市政府環保局輔導大型工地車輛進出灑水抑塵。（嘉義市環保局提供）

秋冬是雲嘉南地區空污惡化的季節，中央針對空污處罰已修法，加重10月至隔年3月的空污罰鍰，嘉義市政府環保局表示，去年10月至今年3月有11件露天燃燒案執行加重罰鍰，今年對盧山橋改建等重大公共建設工程工地加強輔導。

行政院環境保護署於2020年6月30日已修正「公私場所違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」，新增加重裁罰事項及罰鍰金額。

嘉義市環保局空氣及噪音管理科指出，嘉義市是懸浮微粒PM2.5三級防制區，公私場所排放空污物若在三級防制區違規，或是在夜間、假日以及每年10月至翌年3月的秋冬季期間，均會加重裁罰。

嘉義市環保局空氣及噪音管理科指出，仍有民眾會露天燃燒垃圾，去年10月至今年3月就裁處11件，因是秋冬季罰緩加重0.5倍，又是三級防制區加重0.2倍，露天燃燒罰鍰最低1200元，加重0.7倍後變成2040元，11件總共罰鍰2萬2440元，罰鍰有分個人或公司行號，個人違規最多罰10萬元，公司業者最重罰500萬元。

市環保局表示，目前有3架無人機協助防制空污，每月有2次空拍巡查，露天燃燒、規模大型的工程建案都會空拍巡查，如目前施工中的嘉義市東義路及盧山橋改建工程、台中榮總嘉義分院長期照護大樓統包工程等工地都有空拍巡查、加強輔導，鐵路高架化工程工地由於是限制禁飛區，則派員加強現場巡查。

市環保局表示，嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣已成立「雲嘉南高屏六縣市空品交流協商會」，定期密切連繫，加強執行聯合稽查空污行為。