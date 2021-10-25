台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案進度也成為大家關注的焦點。前民進黨立委郭正亮表示，當年林昶佐和時代力量提案修改《選罷法》的罷免門檻時，自己也在場，當時就有很多人警告未來會有後遺症，郭正亮更直言當時時代力量提出的法案版本非常離譜。

郭正亮今(25日)在政論節目《新聞大白話》中表示，林昶佐當年提案，自己在現場，2016年時林昶佐是提案說明人，事實上這個案子是時代力量提的，時代力量還把門檻拆掉，主張相對多數就罷免成功，是後來民進黨提出要有1/4的門檻。

郭正亮回憶，當時親民黨提出的門檻是1/3，當時清民黨立委李鴻鈞更提醒以後會有後遺症。面對主持人的提問，郭正亮解釋後直言，「你就知道時代力量的版本多離譜」，而現在民進黨立委許智傑的提議就和當初親民黨的版本差不多。同時，郭正亮也對進黨立院黨團總召柯建銘「昨天輸了，今天就要翻桌」的說法十分認同，因為這會激起反彈，一個制度改成這樣就走一下再做結論，不能這時候就翻桌。

郭正亮認為，林昶佐的罷免案可能會變成指標，如果連續兩個罷免案通過，修法可能性就變高，當初民進黨提公投與大選脫鉤也是這樣。不過，對於林昶佐罷免案成案的後續時程安排，郭正亮也說，據他了解，中選會認為公投不算選舉，基本上不會合併，但不合併會引起議論，因為要辦兩次投票，這個制度很多人警告過，且很少國家對中央官員、民代有罷免制度，大部分是針對地方官員，且這到最後一定是仇恨動員，搞這對社會有正面意義嗎？