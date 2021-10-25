國籍航空61歲委內瑞拉籍機師，23日下午1點多在住處臥房廁所突感不適，大聲呼救，同住的女兒聞聲趕至，發現他倒臥地上喘氣、咳嗽，緊急叫救護車送往敏盛醫院，仍宣告不治，據悉該機師才飛完長程航班，剛結束檢疫返家，生前PCR都是陰性，檢警相驗後排定28日解剖，釐清確切死因。

因該機師猝死前20餘天都在執勤或檢疫，也向同事抱怨都被關在飯店連散步都不行，再度引發機組員因嚴苛的檢疫釀巨大身心壓力疑慮，指揮中心強調事涉飛安，盼航空公司注意機組員身心狀況，已提醒航空公司妥善照顧機組員。