前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開內線交易案，被判刑3年8月定讞，台中地檢署通知他明天26日報到發監，但趙建銘自行提前今天25日下午4時許報到，並於下午5時許發監，此舉連中檢及中監都說，事前並不知情。不過，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，提前報到並未違反規定，早報到，可早計入刑期；台中監獄副典獄長吳照明則表示，消息從媒體才得知的。

趙建銘涉台開內線交易案，最高法院判刑3年8月定讞；父親趙玉柱被判4年，父子均需須入監服刑。台北地檢署啟動防逃機制，調閱資料發現趙建銘父子均現居地在台南，而趙建銘的戶籍則設於台中，北檢囑託台中、台南地檢署於26日代為執行發監，趙建銘可選擇在台中或台南入監。

外傳趙建銘設籍在妻子陳幸妤位於台中七期豪宅，因他長期居住及在台南執醫，外界認為他到台南報到入監的機率較高，媒體持續向台中地檢關心趙建銘26日何時報到？沒想到，卻傳出趙建銘自行在25日下午4時許到台中地檢署執行科報到，並於下午5時許發監，引發外界錯愕，一般推測可能與躲媒體有關。

對此，台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，趙建銘可選擇到台南或台中報到，中檢事前並不知趙建銘會提早一天報到，他自行提早報到，並未違反規定，而且早報到發監，也可早計入刑期。

台中監獄副典獄長吳照明也表示，獄方事前並不知道趙會提早一天到中檢報到發監，也是從媒體得知的，中檢發監約在下午5時抵達台中監獄，至於趙的入監作業及後續進食、作息等狀況，中監三緘其口，不願進一步說明。