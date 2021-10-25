單親媽媽新住民陳泳伶從農事門外漢到自種自銷甘蔗，在嘉義市社區大學自然農法班老師的指導及協助下，農作技能愈來愈精進，今年疫情影響盤商不收甘蔗，她到小農市集展售甘蔗，物美價廉，秒殺一空，扛起養家育子的重擔。

陳泳伶目前是單親媽媽，孩子念高中，原籍是大陸廣東的她於20多年前結婚來台灣，原本對農事一竅不通，因在中埔鄉社口村偶爾幫忙鄰居削甘蔗，才開始接觸農務，也僅是蜻蜓點水式的打零工為生。

後來鄰居因故不種甘蔗了，陳泳伶為了生計，接下甘蔗園的農務，從打零工變成獨自打理整個甘蔗園，肩上的擔子變重了，她接受嘉義縣西羅亞全人關懷協會輔導，由嘉義市社區大學自然農法班胡安慶老師及學員協助，用自然農法種甘蔗。

陳泳伶說，自己下田種甘蔗之後體驗到農人非常辛苦，她種的是巴西甘蔗，除草、施肥、灌水都自己來，至少要10個月至1年才有收成，巴西甘蔗最高可以長到約4米高，台灣氣候溼熱，特別是雨季溼氣重，她必須架梯子爬上去，剝除甘蔗的葉子，避免發霉長蟲。

陳泳伶說，因為今年疫情嚴峻，批發商不收購甘蔗，她只好購買榨甘蔗機，甘蔗收割後就自己削甘蔗、榨汁、裝瓶，每周二上午到嘉義市社大的小農市集展售，還好其他小農及客人買過，都會回頭再買成為主顧客。

胡安慶說，嘉市社大的小農市集展售的農產品主要是友善土地的自然農法耕種生產出來，像陳泳伶雖然是相對經濟弱勢的小農，仍願意用自然農法耕作，自立更生，很讓人感動。