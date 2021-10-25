為解決晶片短缺問題，拜登政府9月23日召開半導體峰會，半導體業者與各產業巨頭出席，然而美國商務部提出26道題目，要求11月8日前交出晶片庫存以及銷售數據，遭到半導體業界強力反彈。不過，美國商務部對外媒說明，目前英特爾等企業表態將提供數據，網友發現，竟然一開始強烈反對交出資料的韓企SK海力士也願意繳交資料，三星這下尷尬了。

據《路透》報導，美國商務部21日指出，英特爾、英飛凌、通用汽車、SK海力士等公司都表示將在期限內提供數據，目前仍以企業自願上繳數據為主，但不排除採強制措施，將視企業回應的多寡，以及提供的資料來決定。上述企業並未立即回應置評請求。

台積電則是表示，將會在11月8日前提交資料。台積電強調，長期以來與所有利害關係人積極合作並提供支持，克服全球半導體供應的挑戰。台積電、聯電日前也透露，絕對不會洩露任何有關於客戶的機密資料。

包括台積電、三星電子、SK海力士、英特爾等半導體業者出席，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimonda) 卻要業者交出提交視同商業機密的晶片庫存與銷售數據，不然美國政府將動用《國防生產法》或是其他工具，讓企業回應。

此舉讓南韓半導體產業對於美國要求難以理解，三星電子與SK海力士強力反彈，南韓產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九則是表示，他了解南韓企業對美方要求的憂慮，政府將持續與美方協商，盡量減少損失。

這也在台灣引發風波，美國做法是讓業者自願性提供，台灣尊重並理解美國商業法律規範，若我業者在國際競爭時面臨不合理要求，政府必然會給予必要之協助與關切，不讓台灣企業於國際間孤軍奮戰。

不過，網友看到消息後指出，「三星：被陰了」、「GG(台積電)超過六成都美國客戶，美國政府自己去跟客戶喬好就好，何況只要汽車相關的跟GG關係更小」、「這次反應最大的，就韓國跟ptt跟風洗文的」、「要庫存數據被講的像是要製程技術一樣」、「美國要客戶產能資料不是要轉啥單，它是要找偷偷囤貨炒作價格的，對專業代工廠是沒啥影響，但IDM與晶片商若有囤貨居奇被抓包就完蛋。最前科累累的....不就還沒交作業的三星，三星正在熬夜改資料…當初三星怎麼當抓耙子陰台廠的…我們才不要陪它不交作業。」

不過，也有網友表示「有第一名的答案之後，第二名以後的答案就不重要了」、「說美國尊重自由經貿市場經濟的出來走幾步啊？」、「台積電做錯決定了」、「看來只有三星比較注重客戶隱私呢，有可能嗎？」

事實上，根據美國政府聯邦公報(U.S. Federal Register)公布的美國商務部調查問卷，分為2大部分、各13道題目，一種是IC設計、前後端晶片製造、封測業者、半導體通路商，另外一種是半導體產品或晶片的中間及終端用戶。

以針對半導體業者為主的前半段問題來看，圍繞在該公司在半導體供應鏈的角色，能提供的半導體產品、製程節點、半導體材料與生產設備等，以及 2019、2020 和 2021 年的實際年銷售額或估計年銷售額，根據以上索取數據來看，大部份透過財報可略知一二，當然還是有些資料的確牽扯與客戶相關數據，例如前三大客戶是誰、比重分別是多少，但台積電等廠商也強調，會以客戶機密資料為填寫問卷優先考慮。