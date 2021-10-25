僑委會攜手龍華科大成立「僑務委員會泰國高科技人才培訓基地」。(校方提供)

僑務委員會泰國高科技人才培訓基地，25日由僑委會委員長童振源、龍華科大校長葛自祥共同簽署合作意向書揭牌成立，將開設「電子產品檢測班」、「智慧製造應用與機器深度學習培訓班」及「5G電路板製程工程師培訓班」。

僑委會委員長童振源致詞時表示，本次成立僑務委員會泰國高科技人才培訓基地有賴五方共同合作，包括僑委會鏈結泰國僑界資源、龍華科大負責教育訓練實務、泰國貿易經濟辦事處提供泰官方支持、亞洲台灣商會聯合總會串起在泰台商資源，以及桃園市政府的積極配合，期盼大家通力合作下，進一步深化與泰國在地各種產業鏈結。

龍華科大董事長孫道亨感謝僑委會對學校的支持與信任，他說自己也算是資深的泰國台商，所服務的公司上世紀80年代即在泰國設廠營運，迄今已近40年，深知人才培育對產業的重要性，尤其對海外台商更是如此。期望在基地啟用後，順利開展各項專班專案，為台泰兩國培育優秀人才。

龍華科大校長葛自祥則強調，學校多年來致力推動產學鏈結、學用合一的實作教育，近年來更陸續成立「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」，現階段正積極籌設半導體中心，培養學生成為5G、半導體相關領域關鍵人才。