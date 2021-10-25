「台中港海巡基地」25日落成啟用典禮。（艦隊分署提供／陳淑娥台中傳真）

「台中港海巡基地」25日落成啟用典禮，由海洋委員會海巡署副署長蔡長孟主持。（艦隊分署提供／陳淑娥台中傳真）

「台中港海巡基地」25日落成啟用典禮，由海洋委員會海巡署副署長蔡長孟主持，並邀請在地鄉親共同參加。新的基地位於台中港內，為廳舍與碼頭結合為一的海巡基地，新造艦艇未來將陸續進駐，強化中部海域執法能量，也為海巡歷史寫下嶄新扉頁。

「台中港海巡基地」新建工程計畫於2014年推動，包含專用碼頭與6棟建物，廳舍結合港灣碼頭特色，融入與環境相襯之藍白主色調，供台中海巡隊、中部地區機動海巡隊及台中商港安檢所等單位共同辦公、訓練及執勤使用；另依綠建築設計技術規範，新廳舍能發揮隔熱、減廢及保水等效果，達成綠建築永續平衡發展之目標。

廳舍前方即為海巡專用船席，位於台中港4C碼頭，長度共計509公尺，可供台中海巡隊及中部地區機動海巡隊艦艇泊靠，水深最深達9公尺，可供海巡署目前最大的旗艦「嘉義艦」進駐，使台中港海巡基地成為中部海巡艦艇母港，守護中部海域治安。

海巡署艦隊分署表示，台中港海巡基地本日落成啟用，配合政府國艦國造政策，新造艦艇將陸續進駐，除「嘉義艦」已成軍開始執勤，未來將有3艘新造1000噸級巡防艦配置中部地區機動海巡隊，強化中部海域執法能量，有效捍衛主權及漁權，確保民眾生命財產安全。