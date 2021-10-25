台中市府力拚第3屆台中購物節能創下百億登錄消費金額，才經過半個月，消費登錄金額已破35.8億元，單日就增加4.7億元，APP下載破75萬次，經發局還請來清水區公有市場黑豬王的攤商擔任宣傳女主角，買氣強強滾。

台中購物節從10月10日至12月9日舉行，搭配中央振興券的發放，市府推出超過3億元現金獎項、逾6萬個紅包，加上1戶千萬好宅，繼由謝金燕代言後，再公布購物節第2代言人為奧運奪牌柔道選手楊勇緯，邀請全國民眾到台中消費抽大獎。

經發局25日公布的新宣傳影片，針對市場、夜市購物登錄收據的宣傳影片，片中的女主角是清水區公有市場黑豬王的攤商，演技自然超吸睛，顏值高，不輸女明星。

市府指出，今年是運動年，我國選手在東京奧運中嶄露頭角，其中許多選手都是台中子弟，包括游泳選手王星皓、柔道選手楊勇緯、田徑選手陳傑、自由車選手馮俊凱、輕艇選手張筑涵、舉重選手謝昀庭，及帕運選手林亞璇、林姿妤、李凱琳等都是台中之光、台中的驕傲，在台中購物節九大活動中，每一場都將邀請一位台中之光，為購物節抽出大獎。

經發局分析，25至40歲年齡層男性消費習慣，發現與「小資女」消費習慣雷同，最大宗包含服飾配件、運動用品及3C家電，另直營連鎖式便利商店、零售式量販店同樣為消費熱點，「都會型男」在汽車、電腦與手機周邊消費明顯高於小資女孩，帶動另一塊消費市場購物熱潮。