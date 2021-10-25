苗栗縣大湖分局1名24歲員警今年初4次未經過1名同事同意，就將對方冰在冰箱內的2.75公斤牛肉擅自拿出，並當場煎起牛排大快朵頤。（翻攝自臉書）

苗栗縣大湖分局1名24歲員警今年初4次未經過1名同事同意，就將對方冰在冰箱內的2.75公斤牛肉擅自拿出，並當場煎起牛排大快朵頤，事後該名同事發現牛肉不見，共損失約1千元，氣得提告；而大湖分局也決定不庇縱，主動函送地檢署，事後法官判拘役40天，可易科罰金。

判決書指出，該名24歲的賴姓年輕員警在今年1月22日到25日、1月27日下午5點許、2月3日到6日、2月6日晚間9點許，共4次未經過陳姓同事的同意，將對方放在冰箱內的冷藏牛肉共2.75公斤拿出，當場在辦公室內煎起牛排並吃完，陳姓同事事後發現牛肉遭竊，隨即要求其他同事幫忙製作筆錄提告。

大湖分局得知此案後，以不庇縱、不護短態度，主動函送苗栗地檢署偵辦，賴姓員警事後向檢方坦承此事，檢方也調閱監視器確實發現賴男大肆煎牛排，證據確鑿，因此向法院聲請簡易判決處刑，並請法官依賴男所犯4次竊盜犯行分論併罰。

法官認為，身為警員竟不循正途獲取所需，缺乏尊重他人財產權的觀念，甚至危害他人財產，依4次竊盜罪分別處拘役20、10、10、10日，合併應執行40天，可以1千元折算1日易科罰金。分局長廖志明受訪表示，員警涉違法情事後已偵辦移送、絕不護短，以及時糾正員警偏差觀念與行為，並促進單位團結與和諧。