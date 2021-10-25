郭書瑤帶3份「金鍋」祝賀黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙奪三金。（粘耿豪攝）

由影帝黃秋生、莊凱勛、蔡凡熙主持的LINE TV、東森全新一季原創實境節目《開著餐車交朋友２》，25日舉辦首映會，3人分享過程中的酸甜苦辣，郭書瑤也帶來3份「金鍋」賀禮，祝福拿「3金」！第二季節目發生可樂餅沒烤熟全面回收的慘事，不僅監製急哭了，3人還一起在鏡頭前向消費者鞠躬道歉，莊凱勛更是90度鞠躬，「上次這樣90度鞠躬已經是舞台劇謝幕時」，黃秋生說：「不是每一個節目都會這樣道歉。道歉之後我們會改進，做得更好」。

不同世代與成長背景的3人首度合作就一拍即合，一起去了嘉義、澎湖、台東、南投、台南各地交朋友。莊凱勛、蔡凡熙透露首次和黃秋生見面時，心中不免忐忑，不過後來發現「生哥」直來直往，「後來根本沒想太多，直接來最舒服」。蔡凡熙也說，一開始不敢靠近，講話也很彆扭，後來相處越來越自在，「在兩位哥哥身上學到很多東西，這趟旅程對我來說很值得」。黃秋生一聽便開玩笑說：「他說話時一直想到他姊姊！」當蔡凡熙不小心稱呼其他兩人「長輩」，提到從小缺父愛，又被黃秋生笑：「他到每個地方都到處想找爸爸！」

《餐車2》一度因為疫情加上黃秋生返港工作而中斷錄影一段時間，莊凱勛表示，前段錄影因疫情爆發且有時間壓力，加上他們太貪心、太想找到所有當地食材結合成美食，反而出錯，過了疫情階段、沈澱後再回來錄影，因為時間很夠便學乖、操作得很完美，「我們太實境，實境到製作方有點嚇到。我們3個拚起來，就是實境得這麼恐怖，應該是台灣最實境的節目了」。

擔任節目嘉賓的郭書瑤回想參與錄影過程，直說「滿好玩的，跟凱勛哥、凡熙都有拍過戲，和秋生哥雖然是第一次合作，但都有看過他的作品，不會覺得很疏遠。對我來講，錄《餐車》不太像工作，像去做另一個職業，滿有趣的，但因為南投山區濕氣較重，水加熱不易，狀況不斷。我沒想到你們節目這麼實境秀啊！」

黃秋生在這次旅程感受深刻，稱讚台灣最漂亮的是人，感性説：「真的交到許多朋友，感受到溫暖。」他也大力稱讚這次夥伴莊凱勛和蔡凡熙，三人合作相當愉快，殺青後寫得一手好書法的他，更在紙扇提筆手抄心經與詩詞送給兩人，讓人看到他溫暖又貼心的一面。