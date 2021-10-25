基進黨立委陳柏惟罷免案過關後，民進黨立委許智傑表示，考慮提案修改《選罷法》，將投票率門檻由25%提高到35%，但民進黨立院黨團總召柯建銘認為，「不能昨天輸了，今天就要翻桌子」，不宜馬上提出，引起各界關注。不過，根據一份網路民調顯示，絕大部分網友認為，罷免具警惕之效，不應提高罷免門檻。

入口網站《YAHOO》以「你認為是否要提高罷免門檻？」為題進行網路投票，投票時間為10月25日至29日，截至25日晚間7點，已有超過2千名網友參與投票，結果顯示，投給「是，提升國家政局穩定」的有186票，而投給「否，罷免具警惕之效」的則有1903票。

認為應該提高罷免門檻，提升國家政局穩定的網友們表示，「在單一名額選區的原本法條外，再加一條規定 : 罷免票數必須大於本屆選舉票數」、「四年一次可以換掉不適任的民選議員或縣市長，罷免應該要有更大共識才為之」、「門檻過低，容易產生小輸的人，就以罷免當工具再選，造成政治不稳定」、「看不爽下次就不投他就好啦！一天到晚搞選舉累不累啊！」

認為不應該提高罷免門檻，且罷免具警惕之效的網友們則說，「再怎麼亂修，人民還是會做明智的選擇」、「罷免是人民權利，做得好別人罷得掉嗎？做不好被罷剛好而已」、「罷免是人民的權利，不要因為少數人的意見就讓那些政客取得了便宜又不做事」、「這才能讓政客知道，人民讓你上位，也能讓你下台」。