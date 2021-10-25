據陸媒報導，由愛奇藝IP授權改編的台灣電影《時光機》宣佈開機，男主角由主要在大陸發展的台灣藝人陳立農飾演，影片將在中國大陸及港澳台地區同步發行。但是有大陸網民扒出該片獲得台灣政府資助，影片導演蔡怡芬多次在社群媒體發佈疑似支持台獨、港獨與抹黑大陸的言論，《時光機》影片才宣布開機當天即遭到了大量網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。

據《觀察者網》報導稱，陳立農及其工作室均未就此事做出回應，在致電愛奇藝客服時，該公司表示決不允許出現涉嫌台獨或港獨等內容，但目前還未接到相關通知。

由愛奇藝IP授權改編的台灣電影《時光機》宣佈開機，不料卻爆發電影接受文化部補助與導演蔡怡芬曾發表支持台獨言論而引起大陸網民抵制風波。（圖／陳立農工作室微博）

報導指出，台灣藝人陳立農、陳姸霏主演的愛情奇幻電影《時光機》發佈概念海報，官宣今日（25日）開機。這部台灣電影改編自大陸作家「DTT」的暢銷小說《時光機》，講述了在平行時空中，2008年的高冷學霸葉佑寧和2006年的向日葵女孩夏文希，通過一支失修的手機意外聯繫到一起的故事。公開消息稱，影片將於2022年在中國大陸及港澳台地區，與東南亞等地同步發行。

今年9月媒體就已經爆出本片的男主角將由陳立農出演。出生於高雄市的陳立農曾於2018年參加愛奇藝男團選修節目《偶像練習生》，以亞軍成績成功出道，絕大部分的演藝工作集中在大陸。

高雄市出生的陳立農2018年參加愛奇藝男團選修節目《偶像練習生》，以亞軍成績成功出道，絕大部分的演藝工作集中在大陸。（圖／陳立農工作室微博）

報導說，陳立農此前曾出演大陸電影《赤狐書生》，雖然票房不佳但人氣不受影響。台灣的電影公司看好他在大陸的人氣，於是臨時換角，以超百萬新台幣的片酬邀請他擔任男主角。報導還透露，陳立農已決定明年返回台灣服兵役，將趁著年底前的空擋接拍本片，這也是他首度接演台灣電影。

但有網友發現，《時光機》影片獲得了台灣文化部門發放的1000萬元新台幣（約合人民幣229萬元）補助款。

報導指出，消息傳出後遭到大量大陸網友的質疑，還有不少陳立農的大陸粉絲要求其對此事做出回應，堅決抵制電影有分裂國家言行，「國家面前無偶像」。但是，陳立農參加演出也在台灣網路上遭到部份網友攻擊，主因是他先前曾在大陸微博上多次轉發愛國帖文，與愛迪達解約並表達支持新疆棉花。

陳立農在大陸的粉絲在其工作室的微博上要求本人正式做出回應。（圖／微博截圖）

報導說，陳立農及其工作室還未就此事做出回應。

此外，這部電影由大陸影視公司愛奇藝進行IP授權，原著《時光機》改編的大陸電視劇《迴圈初戀》已經於今年7月上線。