據陸媒報導，由愛奇藝IP授權改編的台灣電影《時光機》宣佈開機，男主角由主要在大陸發展的台灣藝人陳立農飾演，影片將在中國大陸及港澳台地區同步發行。但是有大陸網民扒出該片獲得台灣政府資助，影片導演蔡怡芬多次在社群媒體發佈疑似支持台獨、港獨與抹黑大陸的言論，《時光機》影片才宣布開機當天即遭到了大量網友及陳立農粉絲的質疑和抵制。
據《觀察者網》報導稱，陳立農及其工作室均未就此事做出回應，在致電愛奇藝客服時，該公司表示決不允許出現涉嫌台獨或港獨等內容，但目前還未接到相關通知。
報導指出，台灣藝人陳立農、陳姸霏主演的愛情奇幻電影《時光機》發佈概念海報，官宣今日（25日）開機。這部台灣電影改編自大陸作家「DTT」的暢銷小說《時光機》，講述了在平行時空中，2008年的高冷學霸葉佑寧和2006年的向日葵女孩夏文希，通過一支失修的手機意外聯繫到一起的故事。公開消息稱，影片將於2022年在中國大陸及港澳台地區，與東南亞等地同步發行。
今年9月媒體就已經爆出本片的男主角將由陳立農出演。出生於高雄市的陳立農曾於2018年參加愛奇藝男團選修節目《偶像練習生》，以亞軍成績成功出道，絕大部分的演藝工作集中在大陸。
報導說，陳立農此前曾出演大陸電影《赤狐書生》，雖然票房不佳但人氣不受影響。台灣的電影公司看好他在大陸的人氣，於是臨時換角，以超百萬新台幣的片酬邀請他擔任男主角。報導還透露，陳立農已決定明年返回台灣服兵役，將趁著年底前的空擋接拍本片，這也是他首度接演台灣電影。
但有網友發現，《時光機》影片獲得了台灣文化部門發放的1000萬元新台幣（約合人民幣229萬元）補助款。
報導指出，消息傳出後遭到大量大陸網友的質疑，還有不少陳立農的大陸粉絲要求其對此事做出回應，堅決抵制電影有分裂國家言行，「國家面前無偶像」。但是，陳立農參加演出也在台灣網路上遭到部份網友攻擊，主因是他先前曾在大陸微博上多次轉發愛國帖文，與愛迪達解約並表達支持新疆棉花。
報導說，陳立農及其工作室還未就此事做出回應。
此外，這部電影由大陸影視公司愛奇藝進行IP授權，原著《時光機》改編的大陸電視劇《迴圈初戀》已經於今年7月上線。
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