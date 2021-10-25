距離明年春節只剩3個月，衛環委員會今天有多名委員詢問到海外國人的返台問題，包含打完兩劑疫苗者能否取得檢疫優惠，或開放民眾返家檢疫等較寬鬆政策，以節省國人在防疫旅館上的開支。
陳時中表示，依照去年經驗，春節期間共有3萬1千人入境，但新冠疫情影響2年，估計今年返台人數只會多不會少，即便全國防疫旅館有2.6萬間房，集中檢疫所有5700間，全部加總不過3萬1千多間，但目前剩餘間數已不到1000間，顯然不足因應大批海外國人進行檢疫。
此外，中央還面臨防疫旅館退出的壓力，陳時中指出，因最近國旅相當夯，防疫旅館的生意不見得比較好，例如上月防疫旅館入住率僅53％，本月也不過58％，加上防疫旅館經營成本較高，因此有許多業者醞釀退出。
陳時中強調，目前策略是力保這2.6萬間防疫旅館，並持續擴充集中檢疫所數量，春節假期仍會傾向讓更多海外國人能回來，因此在家檢疫、縮短檢疫期都是政策方向，目前仍在討論。
副指揮官陳宗彥補充，為因應明年春節的返台人潮，考慮暫緩外籍人士入境，或規定返台國人需先訂到防疫旅館、集中檢疫所才能入境，都是政策可能執行的方向。
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