距離明年春節只剩3個月，衛環委員會今天有多名委員詢問到海外國人的返台問題，包含打完兩劑疫苗者能否取得檢疫優惠，或開放民眾返家檢疫等較寬鬆政策，以節省國人在防疫旅館上的開支。

陳時中表示，依照去年經驗，春節期間共有3萬1千人入境，但新冠疫情影響2年，估計今年返台人數只會多不會少，即便全國防疫旅館有2.6萬間房，集中檢疫所有5700間，全部加總不過3萬1千多間，但目前剩餘間數已不到1000間，顯然不足因應大批海外國人進行檢疫。

衛環委員會今天有多名委員詢問衛福部長陳時中海外國人的返台問題。（擷取自國會頻道）

此外，中央還面臨防疫旅館退出的壓力，陳時中指出，因最近國旅相當夯，防疫旅館的生意不見得比較好，例如上月防疫旅館入住率僅53％，本月也不過58％，加上防疫旅館經營成本較高，因此有許多業者醞釀退出。

陳時中強調，目前策略是力保這2.6萬間防疫旅館，並持續擴充集中檢疫所數量，春節假期仍會傾向讓更多海外國人能回來，因此在家檢疫、縮短檢疫期都是政策方向，目前仍在討論。

副指揮官陳宗彥補充，為因應明年春節的返台人潮，考慮暫緩外籍人士入境，或規定返台國人需先訂到防疫旅館、集中檢疫所才能入境，都是政策可能執行的方向。