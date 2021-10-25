台中市第二選區基進黨立委陳柏惟遭到罷免，藍營展開絕地大反攻！綠營將由何人披掛出征？民進黨台中市黨部主委李天生25日指出，民進黨將與基進黨合作由黨中央徵召，二選區6席市議員林德宇、張家銨、陳世凱、楊典忠和王立任及他等，全都當仁不讓願意為黨而戰。

台灣基進黨立委陳柏惟被罷免，基進黨表示將自推人選或與他黨合作參加補選。陳柏惟也說未來仍維持烏日和海線兩個服務處，百分之百不缺席補選會全力幫忙輔選；面對年底公投在即，台中二選區立委補選日期尚未敲定，藍綠派誰出戰都很燒腦，也各有隱憂。

中二選區民進黨6名市議員都表達有意願更上層樓，強調只要中央徵召絕對全力以赴，目前中二選區中，只有市議員王立任和陳柏惟在沙鹿去設有聯合服務處；連任3屆市議員的楊典忠對於補選任務絕對是義無反顧，全力以赴，他長年來深耕地方、勤走基層。

新系44歲的陳世凱曾於2012立委補選、2016立委選舉，兩度與國民黨顏寬恒交手，分別以1138、5899些微差距落敗是否第三次披掛出征，外界都高度關切。同屬新潮流42歲的林德宇，曾擔任前彰化縣長魏明谷的新聞處長，高帥外表與犀利問政讓人刮目相看。

隸屬正國會38歲的張家銨是林佳龍的子弟兵，是最年輕的一位女將，陳柏惟苦行100小時張家銨幾乎全程參與，她也是重要人選之一。現年60歲的李天生是現任台中市黨部主委，他說「成功不必在我、但一定會有我」，不論基進黨或民進黨徵召是何人？他一定會全力輔選。