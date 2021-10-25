莫允雯、李亦捷看陳漢典玩「虛擬性愛」態度大不同。（陳俊吉攝）

李亦捷、莫允雯25日代表各自主演的台視、myVideo未來影集《2049》進行「交接」，2人談到上周播出的驚人劇情，李亦捷發現飾演老公的陳漢典透過與虛擬性愛儀器和自己的表妹進行「神交」，對於這種透過科技進行性愛行為，莫允雯認為不算出軌，覺得就像是男生看A片一樣的概念，李亦捷則說：「如果我的男朋友用，那我也要用！」被問想使用對象的理想型，她笑說喜歡年紀大、有味道的男人，近期就滿欣賞韓劇《以吾之名》裡的黑道老大朴喜洵。

分屬不同單元女主角的李亦捷和莫允雯，雖然沒有對到戲，但日前一起上Podcast節目《我有個朋友會算命》，意外從命理專家的口中了解對方的感情、健康狀況，莫允雯立刻詢問下一段桃花何時出現，李亦捷原本鐵齒不想算，卻意外算上癮，連事業、健康都一起問，竟然還被命理師從嘴型看出「平日常壓抑情感」、容易影響健康，她坦言自己和劇中角色很像，經常為身邊的人著想，但對方卻不一定埋單。

莫允雯、李亦捷前陣子接受心理分析老師訪談，兩人個性被指是完全相反，莫允雯像貓，喜歡有個人獨立空間，李亦捷則像狗，喜歡黏著別人、大家一起做事。兩人的感情觀也因此截然不同。李亦捷坦言，自己是習慣配合另一半的人，是犧牲奉獻的性格，還形容「感情就像一盤棋」，需要使用一些策略，感情才能長久；莫允雯則直言：「愛是要自己給自己的，為什麼要等別人來給妳呢？」認為每個人應該要勇於表達內心裡的真實想法，「一直配合對方，不做自己，永遠都不會真的快樂。」

《2049》劇中女主角們和另一半各自有不同的溝通相處問題，莫允雯飾演花藝設計師，對大20歲的老公缺乏信任感，李亦捷飾演虛擬旅行規劃師，經常質疑老公陳漢典的決定，李亦捷被同事提醒：「男人的面子就跟女人的處女膜一樣，破了就沒了！」但劇中自尊心強烈的男主角陳漢典認為這句話其實是「大殺豬主義」，「面子東西沒有這麼絕對，可以用心態來修補，難道對女性來說不是嗎？」他更開玩笑說，「面子可以重建，現在處女膜也可以重建了！」