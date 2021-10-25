珸聆社區長照機構將讓者長得到妥善照顧。（永信社會福利基金會提供）

永信社會福利基金會在大甲幼獅工業區設置「珸聆社區長照機構」，25日舉行開幕典禮，讓在工業區為事業打拚的年輕人可以無後顧之憂，家中長者都能獲得妥適的照顧服務，解決「照顧離職」問題。

開幕活動由台中市社會局副局長陳坤皇、大甲區公所區長顏金源、日南里長曾子容、日南區社區發展協會理事長施得讓及富宇慈善基金會執行長張宇承等貴賓蒞臨，同時也邀請華龍國小英語歌謠社團同學分享「The Climb」等曲目進行開場秀表演。

永信社會福利基金會指出，根據中華民國家庭照顧者關懷總會統計，台灣1153萬勞動人口中，約有231萬人受照顧失能家人所苦，每年約18.7萬人「因照顧減少工時、請假或轉換工作」，約13.3萬人「因照顧離職」，其中有43.3％的照顧者沒有讓公司知道他正在照顧家人、不想多談私事，也擔心錯失重要的工作機會。

執行長趙明明表示，基金會落實「將心比心、以人為本」的照護理念，讓每位長者臉上都掛滿笑容，雖然是認知障礙，也不必為身旁的人放棄自己的樂趣與尊嚴。在心佳機構內長者可以做任何想做的事，例如早上到菜園為蔬菜澆水、到香草花園品茗聊天、一起做手工藝創作；每位長者都有自己的任務。因此將適合長者的優質服務延續到珸聆社區長照機構。

永信社會福利基金會董事長李芳裕指出，感謝富宇慈善基金會自2017年起陸續贊助「清水區心佳社區長照機構的修繕設備費」、「到宅沐浴車改裝費」、「獨老服務交通車」及「大甲區珸聆社區長照機構的修繕設備費及交通車購置費」，讓海線地區的認知障礙（通稱失智症）、失能、獨居長者都能有完善的照護。