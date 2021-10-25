黃子佼（左）與蔣三省首度攜手合作。（JMS蔣三省音樂公司提供）

音樂人蔣三省為八點檔大戲《一個屋簷下》製作OST原聲帶，同名主題曲特別邀請三金主持人黃子佼（佼佼）開金口，2位愛家大男人一同對唱，蔣三省滿意表示：「滿滿『一個屋簷下』幸褔氣味喔。」面對接下來鋪天蓋地的宣傳，蔣三省追著行程滿檔的佼佼跑，完成錄製台呼、拍攝素材等工作，務求後續宣傳順利。

日前得知佼佼將主持某一典禮場合，蔣三省特地帶著團隊和錄音器材直奔會場，在後台直接作業起來，還帶上滋補的「棗精」，現場與黃子佼乾上一杯，希望佼佼在年終繁忙的工作中活力滿滿；難得開玩笑的蔣三省幽默笑說：「佼哥，天涯海角我都追到你。」

曾赴日本留學的蔣三省，與熱愛東洋音樂的黃子佼首次攜手合作可謂「天作之合」，從邀請到錄製完成僅僅只花了7天，雖然時間緊湊，但對於「聲音」龜毛有名的蔣三省，大讚佼佼的聲線是詮釋這首歌的不二人選，而佼佼本人也很滿意這次合作，認真大魔王如他，親自跑了好幾次蔣三省的錄音室，雙方不眠不休，最後完美呈現作品。

為了宣傳造勢，蔣三省斥資在西門六號廣場買下巨幕廣告，25日起密集播映MV，每天6位數字的廣告費用，連播近2個月，並選在29日晚上在誠品音樂館信義旗艦店舉辦《一個屋簷下》OST音樂會，蔣三省和黃子佼當天將聯袂出席。