「我們對COVID-19疫苗使用的mRNA，提供高品質的Pseudouridine（假尿苷）」。以上這句話出現在日本一家公司官網上，令人意外的是，它不是生技業者，而是已有376年悠久歷史、日本第2大的醬油廠商─山字牌（Yamasa）醬油公司。

根據《財訊》報導，這家老字號醬油廠遵循古法釀造醬油的同時，也持續研發讓食物更美味的調味料，例如發現香菇美味的來源是鳥苷酸，柴魚片鮮味的成分則是肌苷酸，這些都屬於核酸化合物。

該公司在1980年代就已經生產並出口的假尿苷，也屬於核酸化合物，更是在此次對抗新冠肺炎疫情扮演重要角色的mRNA疫苗重要原料。製造mRNA疫苗時加入了假尿苷，就可以避免發炎反應，並產生指定的抗體。

Yamasa旗下有醫藥．化學品事業部和診斷藥事業部，《日本經濟新聞》指出，該公司2020年度營業額581億日圓中，醫藥品的占比約1成。《財訊》報導指出，Yamasa已投資30億日圓在千葉縣銚子市總公司所在地興建新廠，預定明年開始生產，以擴大供應核酸藥物的原料藥，以及新冠肺炎疫苗的原料等。