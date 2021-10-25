高雄原住民區4校25日獲贈田協捐送的365雙運動鞋。（教育局提供）

那瑪夏、茂林、桃源、寶來國中等4原住民學校25日獲贈365雙運動鞋，「鞋」助4校的中華民國田徑協會理事長葉政彥更當場加碼10萬，獎助12月10日舉行的第6屆原住民4校運動會，鼓勵4校學生奔馳運動場、勇敢追夢。

葉政彥說，過去田協也曾提供營養早餐，鼓勵偏鄉部落的學童吃完吃餐就來上課，這次捐鞋是與高雄市體育總會理事長許文宗、榮譽理事長朱文慶餐敘時講到如何能夠發掘偏鄉選手的天分，因此有了捐送運動鞋的構想。

許文宗說，之前偏鄉學校的校慶活動是各自主辦，後來榮譽理事長朱文慶建議他們聯合舉辦，高雄巿體育總會並贊助經費，另外艾多美公益路跑每年都將報名費捐送給體育班的學生，原住民部落的學校都是優先對象。

原住民4校學生收到運動鞋，有的迫不及待第一時間就換上，那瑪夏國中校長洪自強說，為促進族群了解，近2年來，4校運動會也會邀請平地國中來參加，讓大家在運動中相互認識、學習，運動鞋對學校來說也是最實質的支持。

高市府教育局長謝文斌表示，偏鄉的孩子確實需要更多的社會資源，也謝謝田協不僅捐送運動鞋，理事長葉政彥又加碼10萬元，讓人非常感動，12月10日的運動會，相信受贈的365位學生可以穿著新運動鞋，跳得更高、跑得更遠。