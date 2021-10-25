冬天即將來臨，近期氣溫明顯下降，火鍋業者積極備戰，搶攻火鍋商機，有網友應景發問，隨著冬天的到來，很想吃火鍋，好奇大家最討厭哪些東西丟進鍋中，他個人最不喜歡魚肉。大批網友討論熱烈，其中芋頭、南瓜分別為榜一、榜二，「芋頭，根本敗壞湯底」、「芋頭南瓜啦，煮到散掉也不撈起來，整鍋毀掉」。

1名網友在PTT八卦板發文，近日天氣轉冷，氣溫驟降，吃火鍋再適合不過了，他也藉此機會問大家最不喜歡哪些東西入鍋。

原PO表示，每次吃火鍋都會有一些莫名其妙的東西，自己本身最不能接受鍋裡有魚肉，一下鍋後魚肉直接散開，搞得跟吃海鮮鍋一樣，好奇大家對於最不應該下鍋的食物，還有哪些想法。

貼文一出後，底下網友議論紛紛，其中芋頭被最多人提及，榮獲最討厭下鍋的食物榜首，「芋頭嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「芋頭，根本敗壞湯底」、 「芋頭啊，看到芋頭，我直接丟給店員」、「沒人顧自己散開的的芋頭」、「芋頭下去，整鍋吃什麼都芋頭」。

另外，南瓜不受歡迎的程度也緊追芋頭，「南瓜嘔嘔嘔」、「芋頭、南瓜」、「芋頭、南瓜，真的很噁心」、「南瓜，長煮到剩一張皮」、「芋頭南瓜啦，煮到散掉也不撈起來，整鍋毀掉」、「芋頭、南瓜啊！煮起來整鍋糊糊的」。