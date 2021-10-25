關務署臺北關與航警局刑警大隊共同查獲多起申報不實的電子菸產品走私案，並由航警局刑警大隊成立專案小組清查相關情資，陸續破獲以莊姓主嫌、蕭姓女子為首之盤商犯罪集團，查獲上萬盒非法進口劣質電子菸油、電子菸彈成品。（航警局提供）

關務署臺北關與航警局刑警大隊共同查獲多起申報不實的電子菸產品走私案，並由航警局刑警大隊成立專案小組清查相關情資，陸續破獲以莊姓主嫌、蕭姓女子為首之盤商犯罪集團，查獲上萬盒非法進口劣質電子菸油、電子菸彈成品。（航警局提供）

關務署臺北關與航警局刑警大隊共同查獲多起申報不實的電子菸產品走私案，並由航警局刑警大隊成立專案小組清查相關情資，陸續破獲以莊姓主嫌、蕭姓女子為首之盤商犯罪集團，查獲上萬盒非法進口劣質電子菸油、電子菸彈成品。（航警局提供）

關務署臺北關與航警局刑警大隊共同查獲多起申報不實的電子菸產品走私案，並由航警局刑警大隊成立專案小組清查相關情資，陸續破獲以莊姓主嫌、蕭姓女子為首之盤商犯罪集團，查獲上萬盒非法進口劣質電子菸油、電子菸彈成品。（航警局提供）

有鑑於電子菸油走私案數量遽增，關務署臺北關與航警局刑警大隊共同查獲多起申報不實的電子菸產品走私案，並由航警局刑警大隊成立專案小組清查相關情資，陸續破獲以莊姓主嫌、蕭姓女子為首之盤商犯罪集團，以虛假報單資料，利用進口貨物運輸量大無法逐一查驗，鋌而走險自國外輸入非法劣質電子菸彈與電子菸油。

海關與航警於2021年3月間陸續緝獲多起電子煙彈快遞包裹，經追查貨主後發現為一名蕭姓女子，多次以快遞包裹方式，自大陸進口電子菸彈並販售牟利。航警蒐集相關資料後，報請臺灣橋頭地方檢察署指揮偵辦，於9月13日緝獲蕭姓女子，並搜索查扣電子菸彈5000盒、一次性電子菸700支、點鈔機及貨物標籤印製機等證物，半年間已獲利逾新臺幣500萬元。

除此之外，也查獲另一名莊姓男子等3名犯嫌，同樣利用航空快遞包裹，自大陸走私進口含尼古丁劣質電子菸油，再以網路刊登廣告販售，謊稱成分添加天然精油不含尼古丁，實際上卻是含有尼古丁與各式人工香料混和之劣質電子菸油。專案小組過濾相關情資，在今年4月13日持臺灣桃園地方法院核發之搜索票，將莊姓主嫌在內之3人緝獲到案，查扣電子煙彈4652盒、電子煙油971瓶及相關帳冊等與本案犯行相關之贓證物，不法利益超過新臺幣600萬元，全案移請臺灣士林地方檢察署偵辦。

航警指出，蕭女販售的劣質菸油於網路販售後的回饋多為負評，買家批評「每顆都在漏油，抽起來真的不妙」、「味道變質，抽了喉嚨像被車撞」。

航警呼籲，電子菸雖不含焦油，號稱比傳統紙菸健康，但有強烈成癮性，且添加各式化學香料，經過高溫霧化產生有毒物質，會造成呼吸、心臟血管及神經系統偌大傷害，並有致癌風險，各國對電子菸產品規範不一，多採取嚴格管制或部分合法納管，然我國尚未開放電子菸相關產品進口，逕自國外輸入、販賣違反含尼古丁之電子菸油，依據藥事法規定可重處10年以下有期徒刑，並得併科1億元以下罰金，縱未含尼古丁成分，亦違反菸害防制法之相關規定。

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