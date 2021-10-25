南市消防局第二大隊表示，除了解雇主是否製作多國語言宣導標語、落實執行防火教育訓練工作，也了解移工宿舍是否安裝「住宅火災警報器。（台南市政府消防局第二大隊提供／張毓翎台南傳真）

近日重大火警案件燒出各種消防職權內難以觸及的社會弱勢者，為避免憾事再度發生，台南市政府消防局第二大隊長丁春能25日率隊前往官田消防分隊轄內移工宿舍視察，踏勘場所僱用外籍移工是否熟悉滅火器、室內消防栓操作使用，而宿舍內逃生避難動線是否通暢無堆積雜物。

南市消防局第二大隊過去定期前往轄內獨居老人住所，進行防火防災宣導，而自高雄城中城大火事件發生後，第二大隊加強踏勘移工宿舍，丁春能說，官田工業區為區域內列管場所311家、所僱的外籍移工人數達1200人以上，今天到轄內華宏新技公司移工宿舍視察。

南市消防局第二大隊表示，除了解雇主是否製作多國語言宣導標語、落實執行防火教育訓練工作，也了解移工宿舍是否安裝「住宅火災警報器」，今天視察結果都過關，且抽查部分移工，他們在業管單位例行性的教育宣導下，均熟悉滅火器及室內消防栓的使用。

丁春能補充，住警器推廣已行之有年，歷年發生的住警器作動火警案件顯示出住警器可爭取火場裡反應時間，確實降低生命財產損失，也呼籲民眾，防災觀念必須深植人心，常保憂患意識、勿有僥倖心態，才能打造安心、安居、安業的城市。