「台中市創新創業育苗資源共享平台」成果展展示青創團隊作品，創新科技實驗室團隊研發的「創塊」頗受矚目。（陳淑芬攝）

台中市府邀集中部8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，串聯校際創新創業資源建立共享資源，25日展示成果並表揚競賽勝出的青創團隊。中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，希望透過平台協助年輕人創育、創富，並創造趨勢，找到下位「比爾蓋茲」和「賈伯斯」。

台中市府去年底邀中部8所大學成立「台中市創新創業育苗資源共享平台」，開設創新創業輔導實戰課程，舉辦線上「台中創育嘉年華」活動，26組青創團隊並以影片展現成果。25日在中興大學舉辦結業成果展及競賽頒獎儀式，興大前副校長王精文、主秘林金賢及中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊等人與會。

蘋果電腦創辦人賈伯斯與微軟創辦人比爾蓋茲都是改變世界的偉大青年創業家，黃于珊致詞時表示，希望透過平台能找到下一位的中市的「比爾蓋茲」和「賈伯斯」。中市勞工局長張大春表示，台中青創基地及未來台中州廳等古蹟都將提供青創場域，給予多元補貼；經濟發展局副局長李逸安說，才剛落幕的中市瘋創業嘉年華展現創業成果，並將透過媒合青創及業界資源支持青創。

王精文指出，平台猶如紐約和芬蘭的模式，結合大學和政府資源，創業不一定是要開設公司，更是藉此機會培養學生的創新能力、降低產學落差，勉勵學生不要成為「躺平族」，透過跨域合作創造利多。

會場並展示多組青創團隊成果，創新科技實驗室團隊研發的「創塊」頗受矚目，執行長黃忠聖表示，研發理念就是透過3D列印的積木組裝成生活家具，透過結構設計的理念可再增加桌椅等家具製品的強度，他住家的桌椅承受他體重80公斤都沒問題。