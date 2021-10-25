韓國海軍正在升級廣開土大王( DDH-971Gwanggaeto the Great) 驅逐艦的反潛戰能力，這級3200噸的巡防艦，已服役25年，需要中壽性能提升。

廣開土大王級是韓國海軍在1986年後提出的第1代自製軍艦計畫，代號KDX-I，艦體布局都是韓國獨立完成，對韓國的造艦工藝具有里程碑的意義。不過3200噸過輕的艦身設計，使得擴充空間有限，因此僅建造3艘，之後提出排水量更大的KDX-II，也就是李舜臣級。

防衛世界(Defense World)報導， 首爾於 2016 年起，開始對3艘廣開土大王級艦進行現代化升級，以新船先升級的順序，因此首艦廣開土大王直到2020 年4月才入塢。

雖然該級艦因為艦身小，沒有足夠的空間安裝更新式的對空雷達與防空武器，這使得該級艦的升級重點擺在反潛裝備，它安裝了韓國自製的拖曳陣列聲納系統，加強反潛能力。

北韓雖然潛艦性能普遍不佳，但是仍將部分潛艦改裝了飛彈發射管，具有潛射攻擊能力，最近北韓發射了1枚潛射彈道飛彈（SLBM），對韓國的國防威脅很大。