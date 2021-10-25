桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局以科技辦案破獲大麻種子跨境走私案，桃園市長鄭文燦25日頒獎表揚，讚桃警成功阻止大量毒品流入市面，守護國人健康。（蔡依珍攝）

桃園市楊梅警分局網路巡邏發現大學生在賣大麻，透過科技辦案一路向上溯源，不但查獲大量大麻製成的新興毒品「毒郵票」跟膠囊，也追出遍布全台的栽種地，更搭配海關力阻近10萬顆大麻種子侵台，市長鄭文燦25日親頒慰問金嘉勉。

楊梅警分局偵查隊長陳志維說，去年12月網路巡邏時發現廖姓大學生網拍賣大麻，以科技偵查逆向追蹤發話位置跟監，不但向上溯源在台中、台南、新北逮到藥頭，再一路追出毒品工廠和栽種地，更在機場成功攔截到跨境走私的9萬6000顆大麻種子。

警方也持續向下追買家，一口氣逮到7名將大麻提煉成膠囊、電子菸油和菸彈等新型態的犯嫌，有的大麻甚至栽種到手臂粗，讓員警也驚訝，總計16案逮捕18嫌，起獲大量大麻花、大麻葉，還有口服膠囊716顆、LSD毒郵票157張及液態LSD毒品12瓶等新興毒品，種類市值逾千萬。

陳志維說，追查發現大麻液態毒和膠囊被製成餅乾、蛋糕，或塗在糖果紙上，青少年不查就會誤食產生迷幻感而成癮，呼籲勿食來路不明的東西，也不要讓飲料離開視線。

鄭文燦和桃檢檢察長王俊力、關務署台北關務長陳世鋒25日一同表揚楊梅警，順利瓦解毒品走私集團，力阻大量毒品流入市面，鄭文燦說，通訊軟體功能不斷提升，毒品多半隱身在各式網路平台中，大幅增加警方偵查難度，桃警「向上溯源」，除透過傳統蒐證方法以人追人，更結合電信監察、網路巡邏等新興科技偵查手段，迅速掌握毒品集團犯行，充分展現桃警的專業能力，守護國人健康。

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