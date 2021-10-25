台北市議員王欣儀25日於議會交通部門質詢，指出台北市自2016年至今年9月，因交通違規罰單「逾期未繳」而開立裁決書累計金額58.9億，有11億即便透過強制執行也收不回，違規大戶根本不怕罰，第一名「大戶」有642張罰單、違規金額高達26萬元。台北市交通事件裁決所表示，違規大戶都在作業中，已查完財產與所得，未來會依規定強制執行。

王欣儀說，北市5年來因交通違規罰單「逾期未繳」開立裁決書有318萬件，累計金額58.9億元，而台北市交通事件裁決所雖將20多億元強制執行，但最後收到的只有8億元，其他11多億元透過強制執行也收不回，質疑違規者變成法律管不到的「化外之民」。

王欣儀發現，近5年遭專案催繳移送強制執行，金額排序前20名的「大戶」，僅有5人全數收繳，其他人則繼續賴皮，甚至完全擺爛、蓄意不繳。

王進一步指出，違規大戶根本不怕罰，即便身上背著數百張罰單，也不痛不癢。最多的一位是有「642件」罰單，含停車費未繳556件、違規停車21件、超速罰款16件加上其他大大小小罰單49件，總計金額高達26萬500元。

她表示，第二名件數共274件，含停車費未繳80件、超速68件、違規停車 14件、其他案件12件，金額25萬300元；因為皆未繳罰單，最後遭送強制執行。另外還有2名大戶皆是第二次酒駕且拒測遭罰36萬；倘若他們繼續酒駕就會如同未爆彈，對交通安全造成很大隱憂。

王欣儀呼籲裁決所應展現鐵腕決心、執法態度，讓該受罰的人受到應得的處份，尤其針對這些遭裁決的大戶，一定要列為優先處理對象，不要讓他們逍遙外；並盡快跟中央積極協調，請中華郵政儘速處理裁決書送達時間，並儘速辦理強執程序。

裁決所表示，違規者若超過預定到案日期60天未處理，將於3個月內下裁決書，一年總罰鍰有75％民眾會自動到繳，下裁決書後還有6％民眾會來繳錢，剩下部分移送務部行政執行署後，其中也有部分民眾會來繳錢。

裁決所說，違規大戶會送法務部行政執行署，皆在作業中，之後會依規定強制執行，查看是否有所得財產可查扣，若沒有財產就會發債權憑證給裁決所，每年都會持續查違規者的財產與所得。

台北市交通警察大隊也說，酒駕累犯會提給北市的社會安全網介入處理，每個月也都有有酒駕取締，未來也會針對違規加強取締減少事故發生。