李姓男子不滿陳情未受關注，持刀揮舞遭駐警壓制。（圖／民眾提供）

赴市府陳情未獲關注 68歲男子亮刀遭送醫

北市信義區市府東區櫃檯，25日下午3點40分，發生民眾手腕受傷，又亮小刀揮舞，隨即被駐衛警察奪刀，並通知警消到場，經救護人員檢傷病無大礙，送醫救治。

68歲李姓男子為了爭取勞工權，下午到市府勞工局陳情，希望能得到關注，過程中情緒失控，左手腕受傷，離去又折回現場，從隨身背包拿出一把尖銳的小刀，駐警隊王姓小隊長見狀，立即奪下手中利刃，並未波及其他人。

警方呼籲，民眾陳情時應保持理性，並尋求正當管道解決，透過理性溝通取得雙贏，切勿以激烈手段表達情緒。