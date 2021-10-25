1名男網友日前被女友嫌棄下體太小，女友希望他像網紅鳳梨一樣做「入珠」手術，但他認為動手術相當痛而拒絕，不過為了滿足女友，他竟想出在保險套內放入「玉米粒」並掏出成品邀約女友發生關係，女友看到後狂笑不已、當場拒絕，他自此後就被封上「玉米哥」的外號。

網紅鳳梨（吳泓逸）日前自爆做下體入珠，共打了6個洞、入了7749顆，讓「小鳳梨」痛到不行；而1名男網友在Dcard上發文表示，他的女友因為看到鳳梨的新聞後一直要他也去做入珠，女友說「你也是小x覺、又快又不耐用，要不要去入珠一下？說不定比較久！又更舒服！」他則笑說光想到就很痛，「而且入珠完會像玉米棒！妳確定妳敢用？」

男子為了滿足女友，他竟想出在保險套內放入「玉米粒」並掏出成品邀約女友發生關係，女友看到後狂笑不已、當場拒絕；圖片為熱狗與玉米粒的示意圖。（翻攝自Dcard）

男子為了滿足女友，他竟想出在保險套內放入「玉米粒」並掏出成品邀約女友發生關係，女友看到後狂笑不已、當場拒絕。（翻攝自Dcard）

該男網友於是在某一天，決定在保險套裡「放入玉米粒」，再套入下體，偽裝成入珠的效果，結果女友看到「成品」後不斷狂笑，甚至跑給他追，他對女友說「妳不是要體驗入珠？我入了一個DEMO給妳，趕快來試用看看」，女友則笑說實在沒辦法，還說他的「玉米湯汁」滴到地板上，要他去廁所趕快拔掉，事後女友不斷宣傳此事，讓他冠上「玉米哥」外號。

其他網友留言說，「你以後會不有有陰影，女友看到你的GG就想到玉米腸，會笑場」、「你脾氣還真好，一般男生都沒辦法接受這種提議吧，可能聽到小X覺就會分手了」、「玉米哥你好」、「怎麼可以浪費食物」、「你行為很可愛，但是你發文的時間有點影響我午餐的進食」。