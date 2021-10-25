義消周子庭（左）使用繩索垂降至橋下，救援黃色米克斯。（陳彩玲攝）

義消周子庭使用繩索垂降至橋下，成功救援黃色米克斯。（陳彩玲攝）

心疼！米克斯疑遭棄養墜基隆田寮河 牠游150公尺體力不支獨坐橋下

基隆市田寮河驚傳有一隻黃色米克斯落水，受困在寶馬橋下的平台，動物保護防疫所約下午2點多接獲民眾通報，立即趕往現場，發現救援有難度，請求義消人員周子庭前來協助，周到場後，使用繩索垂降至橋下，並與有友人合力將犬隻打撈上岸，成功救援。

基隆受東北季風影響，氣溫驟降、連日降雨，今天依舊飄起小雨，未料，下午2點多傳出有一隻黃色成犬掉落田寮河，從美猴橋不斷往上游游動約150公尺至寶馬橋，最終疑似體力不支，爬上平台休息，動保所接獲通報後，立即趕往現場，由於救援有一定難度，動保人員請求義消救助第三分隊員周子庭前來協助。

周子庭到場後，毫不猶豫的使用繩索垂降至橋下，逐步靠近米克斯，過程中也不斷與狗對話，說著「不要怕、你從哪裡來、要我陪你嗎」等語，試圖安撫，再更近一步與犬隻站在同一個平台，並撫摸牠，直到動保所將大型撈網送到，才成功將米克斯打撈上岸。

周子庭表示，米克斯掉入河中一定很害怕，加上許多流浪動物接觸到人類一定會有防備，畢竟互不相識，他才會選擇慢慢靠近，花了許久時間培養感情，讓犬隻放下戒心，最後更站到牠身邊持續對話，主要傳達「我在你身邊，不要怕」，讓米克斯放鬆。他受訪時也質疑，犬隻可能是遭丟棄，希望大家能愛惜動物。

第三分隊長劉春龍指出，下午在臉書看到周子庭發文要到田寮河救援犬隻，擔心米克斯驚慌亂跑前來查看，他說，周平常很熱心，都會救援小動物，相當有經驗。