台東大學食品生技工廠取得工廠登記，25日舉行授證儀式。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

國內各大學校內只有實習工廠供學生實習，台東大學和台東縣政府合作，2年前成立食品生技先導工廠，幫助在地農民設計多用途食品加工，但是最後還是要送外縣市製造，台東縣政府突破法令限制，正式核發東大食品生技工廠登記證，未來台東農特產從設計到行銷，都是MIT（台東製造）。

台東大學設立食品生技先導工廠於2019年試營運，計有50家企業進行產學合作，並產出25件產品，創造逾2000萬元產值，但是該先導工只能協助農民研發農產品成為生技食品，加上台東縣工業有地非常有限，研發完成就要送外縣市製造。

今年和東大與台東縣政府合作，把舊校區中正堂改建的生技先導工廠再升級，並提報中央解釋校園用地可容許設立工廠的法令，接受輔導設廠認證，並於25日舉行授證儀式，也成為全國第1個大學校園裡有工廠的案例。

「我們有MIT（made in taitung）的優質農產加工製造品了」，縣長饒慶鈴表示，台東具備豐富物產，卻缺乏良好研發環境、自動化工廠，面臨大量生產時，需由西部工廠進行代工，台東大學食品生技工廠有了登記證後，一定能開發出更多台東特色的產品。

台東大學指出，食品生技工廠在取得工廠登記證後，可更具正當性地協助台東地方微型與新創食品投入生技保健食品的創新研發，也為疫情下低迷的地方產業帶來新契機，未來還打算研發外銷受阻的鳳梨釋迦和鳳梨生技食品，做成保存更久用途更廣，還能行銷到世界各國的多元食用產品。