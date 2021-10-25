共機今日間1架侵擾西南空域 20:332021/10/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據空軍發布的共機動態，共機今日間有1架次運8-遠干機，侵擾我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。 根據國防部統計，共機2021年累計侵擾我西南空域達180天，共有683架次，本月已公布172架次，其中，從10月1日至5日，計有150架次，幾乎都是戰鬥機 。而依據國防部統計，共機去年襲擾我空域達380餘架次。 暉亞鑽頭銑刀研磨機 快速省耗材 北市查獲4家診所利用「五倍券推優惠」 違法促銷共開罰21萬元 #共機 #侵擾 #西南空域 #架次 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新故鄉動員令》溪洲原民聚落 圓夢就地成家 04:102021/10/25 生活新聞 矽品工程師致敬清潔員 淨山台中5大熱門登山步道 13:152021/10/25 寶島 廣達機械 秀型鋼加工新機 04:102021/10/25 產業特刊 雲林風機自救會陳情 盼縣府訂定風力發電自治條例 18:362021/10/25 生活 機電業搶食動力系統商機 04:102021/10/25 產業．科技 國籍航空外籍機師居檢出關猝死 生前曾抱怨「被關在飯店」 19:122021/10/25 生活 28歲未婚女罹乳癌 新式治療讓她留下生機也保住乳房 09:132021/10/25 健康 今年最強震 宜蘭6.5撼動全台 隱沒帶觸發地震 未來3天餘震恐達4.0以上 04:102021/10/25 焦點要聞 工具機廠超前部署 跨足電動車 04:102021/10/25 產業．科技 新北學力再UP 頒發635萬獎勵金精進學力品質 16:412021/10/25 寶島 新北市北大海洋公園重建 擬打造主題式共融空間 16:472021/10/25 寶島 政治熱門新聞 當年罷免門檻下修提案說明人是他 郭正亮曝離譜版本 - 政治 預測陳柏惟罷免案後被網友嘲諷 黃暐瀚無法接受這14字 - 政治 罷免林昶佐會不會過 趙少康曝成功機率 - 政治 罷免門檻應該要提高嗎？ 最新民調結果一面倒 - 政治 台灣加入CPTPP遭日本打臉 江啟臣5字怒轟蔡政府 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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