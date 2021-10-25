根據空軍發布的共機動態，共機今日間有1架次運8-遠干機，侵擾我西南空域，空軍派遣空中巡邏兵力應對，並以廣播驅離與防空飛彈追蹤監控。

根據國防部統計，共機2021年累計侵擾我西南空域達180天，共有683架次，本月已公布172架次，其中，從10月1日至5日，計有150架次，幾乎都是戰鬥機 。而依據國防部統計，共機去年襲擾我空域達380餘架次。