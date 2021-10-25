新竹光臨藝術節25日進入第4天，台南市長黃偉哲今晚特別率團參訪，與新竹市長林智堅遊覽新竹市舊城區，欣賞火車站等多處古蹟建築光雕秀，林智堅表示，台南與新竹都是新舊融合的城市，同樣有古蹟與科學園區，盼未來大新竹和大台南一樣，透過合併升格大發展。

林智堅與黃偉哲今晚首站先到新竹火車站，欣賞「光之旅行」與「數位動物園」，接著搭乘光車欣賞專賣局新竹支局與美術館光雕秀，兩位市長也細細欣賞投影色彩與故事。

黃偉哲表示，台南縣市合併升格後，兼容並蓄、兼顧高科技與傳統產業發展，而新竹縣市本身就是共同生活圈，縣市民都生活在一起、沒有什麼道理不合併，相信大新竹合併升格能讓竹科與縣市民都共謀其利，台南市也願意將合併升格經驗與新竹分享。

林智堅指出，台南市與新竹市有3大共同點，包括歷史悠久，有許多歷建古蹟；同樣有科學園區是新舊融合的城市；未來大新竹也要和大台南一樣，透過合併升格大發展。

他說，新竹光臨藝術節是疫情趨緩後，全國最大型的光影藝術展演，市府與跨國藝術家合作，在市區9處古蹟、建築展出光雕投影，讓老建築說出城市的故事，並透過光藝術帶給國人希望，點亮新竹，照亮台灣。

林智堅同時也邀請全國民眾在10月31日以前來新竹參觀最藝術、最科技與最有未來感的新竹光臨藝術節，體驗年輕古城的魅力。