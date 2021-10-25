觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，地方專刊「晒基隆」是基隆首度推出深度文化旅遊的刊物。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府觀光及城市行銷處今日邀請基隆市生根文化創意協會理事長陳顥樺擔任導覽員，帶領民眾深入走訪基隆市區巷弄，用在地的角度與視野一步步感受基隆氣味。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，地方專刊「晒基隆」是基隆首度推出深度文化旅遊的刊物，第三期－秋天的風於今日發行，主要圍繞在基隆市區的街弄，品味廟口、委託行街、百年福德宮等街弄歷史及特色小吃。這次走讀活動希望讓讀者、旅客呼吸不一樣的基隆氣味，體驗不一樣的在地風景，讓更多人感受到基隆的魅力與能量。

「晒基隆」地方專刊第三期－秋天的風，規畫兩條散步路線，分別為「風吹入巷路線」和「在地達人私房路線」。其中「風吹入巷路線」，先到海洋廣場觀看老鷹，沿著明德親民至善大樓前往充滿歷史風情的巷弄參議巷和港都巷，再到近期獲國際時尚雜誌Tatler排名世界20大名市集之一的基隆廟口，最後至基隆三大廟，包括奠濟宮、慶安宮、城隍廟，祈福平安。

另外，基隆市政府特別邀請吳宜晏、袁彬、巴里安的食遊記、別墅裡的100種味道、美遊記等知名部落客及媒體人共同參與。曾姿雯說，基隆是台灣貿易發展的先驅，港口帶動基隆市區經濟的活絡，委託行、咖啡廳坐落在巷弄間此起彼落，每家店都有自己的獨特亮點，是具國際潮流的都市，等著大家來發現。

曾姿雯表示，基隆一直以來都藏著豐富多元的城市文化，不論是春天的山、夏天的海、秋天的風，為豐富更多閱讀模式，晒基隆推出電子及紙本共2個版本，讀者可上基隆旅遊網網站下載電子檔和電子書，使用手機即可閱讀，想索取紙本的民眾可到基隆市旅遊服務中心、借問站，北台灣各地旅遊服務中心、松山機場、台鐵、高鐵等，歡迎民眾多加使用。