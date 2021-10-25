台中市議會法規委員會25日審議「台中市都市更新自治條例修正草案」。會中藍、綠市議員抨擊說，市府目前的都更條例規定太過於保守，應考量舊城區的現況；如建築線從6米退到8米即可都更，降低都更面積的門檻。都發局長黃文彬強調，如臨6米巷道小塊基地就可都更，必須考慮城市防災及宜居城市的面貌。

藍營市議員李中、楊正中說，舊城的區道路本來大多狹小，市府要求都更條件限制8米以上才能都更，又沒有給額外獎勵；市府應給予更多鼓勵釋出更多優惠及利多，舊城區要翻新或重生才有機會。危老都更學會等學者、業者在7月公聽會也如此建議，如果依都發局的看法舊城很難翻轉。自治條例第8條規定畫定更新單元最小規模是1000平方公尺，約300坪。

綠營江肇國說，市府考量目前台中高度開發，市區要取得土地很難，建議參考其他縣市，例如角地可放寬150坪就可辦理都更。目前中區東海戲院已辦小都更，自由路與中正路兩側角地不滿300坪，根本動彈不得；市府應該更彈性，絕非是一層不變。

綠營周永鴻表示，城中城大火反映的問題不只是都更速度，還有老舊大樓多無管委會導致難以管理和究責。台中不適用公寓大廈管理條例，未成立管委會的大樓截至109年底還有1049棟，都發局應繼續積極輔導。

楊正中不滿指出，市府都市設計委員會意見，認為小都更放寬就會產生很多違建，根本是「把民眾當小偷」，市府應兼顧現況。臨6米建築物都更後，重建可以退後到8米。黃健豪認為，都發局應該多參考其他縣市的作法，如台北市、新北市都更比較寬鬆，都發局不應一味堅持己見，應接受各界的看法。

黃文彬強調，都更條例主要是考量城市防災的功能，8米路才能讓人車、消防車好進出；另台中如果東一塊、西一塊小建地均能都更，不符宜居城市的風貌。

法規委員會召集人黃馨慧結論說，都發局應參考公聽會與會學者專家、社團及議員的意見，重新修正後再送議會審查。