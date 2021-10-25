宜蘭昨（24日）下午13點11分，發生規模6.5強震，中央氣象局地震測報中心表示，這是宜蘭地區30年來最大規模的隱沒帶地震，有專家示警，台灣目前處於隱沒帶地震活躍期，由於百年週期已至，未來恐怕會發生規模8以上的強震，尤其位處「南宜蘭構造」破碎帶的宜蘭縣南澳地區，地震風險最高。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌接受媒體採訪時表示，昨天的地震是宜蘭地區30年來最大的隱沒帶地震，由於地震深度達66.8公里，所以最大震度沒有超過5級，但4級涵蓋範圍大，一般來說，若主震發生後，能量沒有達到平衡，就可能再次發生餘震，且規模也會相對較大。

陳國昌也指出，宜蘭縣南澳地區過去發生過不少地震，由於當地靠近「南宜蘭構造」的破碎帶，從宜蘭與花蓮交界處的陸地到近海十至二十公里範圍，特別容易發生地震，地震潛勢較高。

此外，中央大學應用地質研究所教授李錫堤受訪時表示，台灣目前進入隱沒帶地震活躍期，隱沒帶地震是有週期的，約每隔百年會來一次規模8.0的強震，上一次台北發生類似地震是1920年，如今已經屆滿100年。

李錫堤提醒，隱沒帶可說是地殼最大的裂縫，地震深度可達數百公里，現在最擔心的是隱沒帶出現規模8以上的「海溝型地震」，地殼板塊每年都在運動，到達一定程度就會錯動，「時間到了就會發生」，且海溝型地震有分深、淺，昨天屬於深層地震，若是淺層，規模會更大。