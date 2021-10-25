台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，外界也點名無黨籍立委林昶佐將成下一位被罷免對象，面對罷免危機，林昶佐24日喊話國民黨主席朱立倫，應「冷靜思考，適可而止」。曾擔任萬華選區兩屆台北市議員、罷昶領銜人的童仲彥25日接受《中時新聞網》訪問說明林昶佐罷免案的進度，也一一點出這次萬華人對林昶佐不滿要罷免他的原因。

立委林昶佐（右）在官員視察時發言嗆台北市長柯文哲防疫作為，遭環南市長自治會會長林勝東（左）反嗆引發民怨，面臨罷免危機，中選會10日宣布罷免案的第一階段通過。（資料照，姚志平攝）

童仲彥25日表示，陳柏惟和林昶佐一直自稱自己是國會評鑑優秀立委，那為什麼當地選區民眾感受不到？陳柏惟當時會當選，原因是因為口才還可以，台語說得算溜，所以當時被年輕人接受，但這次罷免案很多人為什麼不再支持他了？因為他當立委後，馬腳就露出來了，常常說一些不三不四的話，很多人都聽不下去，在本身立委沒有專業知識下，這次罷免案就是為了下架不專業、只會以意識形態來掩飾無能、老喊「抗中保台」的立委。

【互動直播室】刪Q過後林昶佐挫咧等！ 童仲彥曝萬華人火大罷免心聲

對於萬華人為何會對林昶佐這麼火大？童仲彥指出，其實很多萬華人對「閃尿」根本就不熟，當時林昶佐會出來選，是因為民進黨蔡英文主席當時希望能結合時代力量，而當時較資深的顏聖冠議員和他(童仲彥)本人，當時的民調都遠遠領先林昶佐，但在民進黨中央協調下，還是禮讓給他。

談及林昶佐人設表現，童仲彥坦言，很多萬華在地上了年紀的長輩，對林昶佐唱歌鬼吼鬼叫不能理解，這也就算了，而中正萬華地區又是人情味很重的地方，只要有廟會、地方盛事大家都會齊聚一堂博感情，但林昶佐卻從來沒出現過。甚至，衛福部常務次長石崇良，當時在立院備詢汙名化萬華，林昶佐還反過來幫石崇良說話，又衛福部長陳時中到萬華環南市場視察，要討論疫情因應方法，結果林昶佐只顧著幫陳時中開門，像是泊車小弟，這是立委該有的表現嗎？

童仲彥更爆料，過去疫情嚴峻期間，林昶佐莒光路服務處樓下有人抽菸、聚賭，菸味濃到樓上鄰居都受不了，林昶佐服務處卻完全置之不理，甚至有人陳情樓下有人聚眾賭博，林昶佐服務處也完全不處理。

童仲彥還說，9月時疫情微解封，他某天下午3點到林昶佐服務處要問事情，卻發現鐵門拉下來一半，他質疑，難道疫情微解封，林的選民服務也跟著微服務了嗎？童仲彥不諱言，在萬華常常看到林昶佐服務處鐵門拉一半，真的有在服務選民嗎？這種人有臉稱是國會服務第一名立委？其實在地人根本感受不到，他呼籲中正萬華選民，不要被數字迷思給騙了。

最後，童仲彥透露，自己之前也是民進黨人，但自己陸續聽到很多民進黨支持者向他反映，並不認為林昶佐是本土派，就像環南市場自治會長林勝東說一樣，有些人是認為林昶佐就是一位歌手，就算沒當立委他也是可以回去唱歌，「是要做三小立委？(台語)」。