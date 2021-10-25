馬祖當地1名女老師日前在替學生上課講解人體消化系統時，穿上整套貼身的「人體肌肉器官裝」現場展示各器官位置，照片曝光後PO文者說「內臟人真的走進教室教課啦，這麼優秀的老師一定要讓她紅！」網友們也大肆討論、稱讚女老師教學超用心，也有人笑說像是動畫《進擊的巨人》、「這個恥度要很夠啊」。

1名網友在臉書「爆廢公社公開版」發表2張照片，照片中是1名女老師站在講台上講解人體消化系統，而女老師身上則穿上貼身的「肌肉器官裝」，該套裝上不但顯示出各個人體大肌肉群，也將胃、大小腸等器官直接對應位置地畫出來，遠看就像是女老師全身赤裸，照片一公開馬上引發網友討論。

馬祖當地1名女老師日前在替學生上課講解人體消化系統時，穿上整套貼身的「人體肌肉器官裝」現場展示各器官位置。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

原PO發文說，該名女老師是在馬祖地區任教，他說雖然離島地區的孩子少，但老師為了讓孩子在課程中能更深刻的學習，「老師真的是犧牲百分百！現在這樣有充滿熱忱的老師，真的不多」，笑說「內臟人真的走進教室教課啦，這麼優秀的老師一定要讓她紅！」

大多數網友留言稱讚老師很用心，留言說，「超認真的老師」、「進擊的老師」、「這個恥度要夠啊」、「老師一定是個cosplay迷」、「真的會印象深刻」、「我馬祖人我驕傲！老師很棒」、「給這個老師按個讚」、「這是女巨人吧」、「我想給他教育我的孩子」、「幼稚園會嚇壞」、「我想買這件衣服」、「這老師真的太用心了」。