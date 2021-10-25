買房最忌諱買到凶宅，房仲要將凶宅出售也實屬不易，有房仲在網上分享1間在新竹地區掛售「超優凶宅」，四周生活機能極佳，不僅鄰近商圈，還和新竹科技園區比鄰，對上班族十分方便，但文末備註卻神來一句，「由於本人會怕，若要看屋，希望您能自己進去」，讓許多網友感到既好笑又害怕，「自己進去看？」、「是多兇？」、「想了解」。

1名新竹房仲在臉書社團「[大新竹]預售、新成、中古屋、不動產買賣【Real Estate Sales】新竹市竹北市」發文掛售房屋，該物件屋齡20.2年，樓層於7樓，室內坪數33.78坪，且有綠景的大3房，並附加1個地下室平面車位。

該名房仲也不諱言的提醒，這是一間凶宅，但屋內採光良好，四周生活機能極佳，緊鄰2個商圈，且也於新竹科學園區附近，對通勤族而言十分便捷。

不過在文末，該名房仲特別強調注意事項，「由於本人會怕，若要看屋，希望您能自己進去，萬般無奈還請見諒」。

出售貼文一出後，房仲備註的一席話也讓許多網友好奇萬分，紛紛想知道這間凶宅的「歷史」，覺得好笑的同時，又寒毛直豎，「想了解」、「不知道到底有多兇」、「自己進去看喔？小生怕怕」；另外，也有人大讚這位房仲有良心，有些根本不會說這是凶宅，對此三緘其口。

根據內政部函釋，凶宅的認定需要符合3要點，其中包括兇殺、輕生死亡、發生地為專有部分，而病死、意外死亡、老死等自然死亡，則不能列為凶宅，發生在中庭、騎樓等公共設施也無法構成凶宅條件。

而從函釋定義上來看，在賣方持有期間發生兇殺、輕生死亡等事件，才能被列為凶宅，不過在轉手後，新賣方的持有期間未發生過相關兇殺等事件，則不需要履行告知義務，然這在法律屬於灰色地帶，法律對凶宅並未有明文解釋，法官在判決時，仍會查明屋主是否對此事知情一二，因此切勿以身試法。