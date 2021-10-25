近日傳出國籍航空機師不幸於家中逝世，生前經歷20天連續值勤與檢疫輪迴，且猝逝前曾向友人表達身心疲倦，無法照顧家中幼女等擔憂，身心健康已近無法負荷。機師工會表示，希望各界正視機師身心問題，居檢不派飛、每月3天喘息日。

指揮中心今（25）日記者會，有媒體特別提問現階段機組員檢疫規定與班表排定，身心壓力持續增加，是否影響飛航安全？指揮中心副指揮官陳宗彥坦言：「從去年開始一直到現在，機組員的值勤都是相當辛苦，不僅要執行飛行任務，還要配合相關檢疫規定。」機師工會表示，感謝指揮中心發聲，但也必須藉此機會重申：多數機師連續執勤與檢疫政策產生的身心壓力與家庭困境，身心理已達極限，難以再繼續承受下去，更非如記者會與媒體報導所說「可以接受」！

工會表示，近2個月來，指揮中心確實曾數度邀請機師工會討論檢疫制度、就醫權益等相關議題，然而機師工會的訴求始終一致：第一，基於確實防疫與避免機組員間交叉感染風險，機組員居檢期間不可派飛；第二，機組員長期面臨執勤／檢疫無限輪迴，沒有真正喘息的時間，「工會極卑微地提出一個月之內至少應保有短短3天得以自由活動與家人相處的時間。」

工會表示，據悉近日也有機師疑似中風送進加護病房，也顯示了短時間內機組員的身體狀況已亮紅燈，如果發生在執勤的航班上，將無法想像。誠心希望藉此機會，懇求指揮中心、相關主管機關與航空公司，儘速正視此一問題，具體回應工會訴求。