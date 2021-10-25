金馬創投會議邁入第15年，歷屆企劃已有多達119部作品順利誕生，成果豐碩。光是今年就有超過15部作品接連問世，且有多部獲得金馬獎提名，包括《濁水漂流》、《美國女孩》、《角頭－浪流連》、《聽見歌 再唱》等作。為鼓勵更多有潛力的企劃繼續發展，2021金馬創投會議除「百萬首獎」，還另設有10大獎項，總獎額逼近新台幣550萬元。

本屆金馬創投會議決審將由廖慶松、李心潔、易智言、吳明憲擔任評審，遴選「百萬首獎」得主。4位評審皆具豐富影視資歷。剪接大師廖慶松經手無數台灣新電影名導作品，轉戰製片並積極提攜後進，還獲得金馬獎特別貢獻獎；金馬影后李心潔作品跨越台港星馬，亦投身電影監製，去年還在金馬創投獲得2項大獎；知名編導易智言曾獲金馬獎最佳原著劇本，新作《廢棄之城》曾奪金馬創投百萬首獎，更獲金馬獎最佳動畫長片；吳明憲曾發行《魔戒三部曲》等好萊塢大片，經手海外版權、藝人經紀及製片業務，並參與製作《孤味》、《血觀音》等賣座國片。

為協助提案代表做好萬全準備，金馬創投會議也特別規劃工作坊，由曾獲金馬獎年度台灣傑出電影工作者的資深監製葉如芬、統籌行銷好萊塢三大片商的索尼影業台灣分公司總經理余卜康擔任「提案顧問」，金鐘、金馬入圍編劇何昕明、香港作家及編劇陳慧擔任「編劇顧問」。劇集企劃則由操刀知名劇集《我們與惡的距離》、《火神的眼淚》製作的湯昇榮、開發台美合製劇集《台灣犯罪故事》的嚴嘉念擔綱「提案顧問」。他們將為提案者針砭把脈，立下優質作品的堅定基礎。

除了豐厚獎項外，文化內容策進院更進一步為2021金馬創投會議提供策進專案。所有入選企劃案凡符合相關資格者，後續皆可申請文策院「內容開發專案計畫－劇本開發支持」或「國際合作投資專案計畫」兩方案，即有機會獲得最高新台幣200萬開發支持，與最高30萬美金的製作投資。2021金馬創投會議將於11月22日至24日於台北登場，頒獎典禮將於11月24日於臺北文創舉行。