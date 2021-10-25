宜蘭南澳地區昨（24日）下午發生6.5強震，全台感受劇烈搖晃，然台灣有許多屋齡超過30年以上的老屋，許多民眾擔憂頻繁的地震，恐將損壞房屋結構，根據《災後住家房屋自我檢查手冊》，可透過3種方式，在地震後自行檢查住宅結構安全。

台灣地震活動十分頻繁，經過921大地震過後，政府開始正視防震的重要性，逐步開始推動危老都市更新，由於在921前的建築耐震設計標準較低，建築結構也從921地震後開始全面性檢討。

根據內政部統計，全台逾30年的老屋已有超過450萬戶，其中以台北市71.4%的比例最高，新北市77.7萬的數量最多；內政部次長花敬群曾言，以當前台灣老屋的增長速度，恐怕再過10年，30年以上的老屋會超過600萬戶，占台灣房屋總戶數的75%。

昨（24日）宜蘭南澳地區發生芮氏規模6.5強震，全台逾十縣市皆有4級的震度，大台北地區也明顯感受搖晃，所幸僅一處荒廢多年的老舊磚造房屋倒塌，該處未有人居住，並未造成傷亡。

然台灣作為地震活動頻繁地區，儘管此次並未造成傷害，但每一次地震所帶來的潛在風險仍不容小覷，根據《災後住家房屋自我檢查手冊》，震後住宅結構可透過3種方式檢查，分別為一、查看整棟大樓，二、從一樓開始檢查，三、檢查各種層柱、樑、剪力牆、樓版。

首先查看大樓是否有損害，詢問樓上或樓下有沒有損害，再從大樓整體來看，是否有異常傾斜、沉陷的現象發生，接著再細看有沒有門窗被擠壓變形，或是牆壁有無龜裂、柱、樑、樓版有沒有裂痕。

接著從一樓開始檢查，檢視柱子是否有嚴重裂縫、混凝土被壓碎剝落或是鋼筋外露等情形發生，其中又以一樓為開放空間的挑高大廳，或是改建為超商、餐廳等建築物應特別檢查。

最後在檢視各樓層柱、樑、剪力牆、樓版等結構。觀察柱子是否有四十五度或交叉的斜向裂縫，甚至是混凝土剝落、鋼筋外露等現象，而樑和樓版也同樣以此方式去檢視，不過若是柱與柱間距較大，下面無隔間的長樑，中間有垂直裂縫，只要沒有明顯下垂變形，在震後修復即可。

四者中最重要的剪力牆，由於是抗震的重要結構元件，只要出現一道或多道近似四十五度的交叉裂縫，甚至上下錯位、混凝土剝落、鋼筋外露等情形，須盡速處理。