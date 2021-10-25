美國空軍選定阿拉斯加州費爾班克斯(Fairbanks)東南方42公里的艾爾森空軍基地 (Eielson AFB) ，擔任首座微型反應爐測試站，預計2027年該反應爐就要開始運作，為空軍基地提供清潔、可靠和足夠彈性的有效電力。

美國空軍(Af.mil)報導，美在2019財年的國防授權法案中，提出美軍下一代能源供應遠景，將採用微型、可機動部署的核能反應爐，正好與美國能源部（DOE）核能辦公室提出的小型模組式反應爐(SMR)相符合。美國空軍副助理部長馬克‧卡羅爾(Mark Correll)：「確保我們基地能源穩與安全是重要的，微型反應爐是相當有前途的技術，而且它特別適合艾爾森這種偏遠的軍事基地。」

美國能源部提出的小型模組式反應爐，可以由貨櫃車運載。(圖/美國能源部)

美國軍方有不少地點偏遠、交通不便的軍事基地和其他設施，為這些站點提供電力，通常是一項艱鉅的任務。就以艾爾森空軍基地為例，當地有33.5百萬瓦的燃煤火力發電廠，這意味為了供電，必須定期運輸數噸煤炭才能持續運作。燃煤電廠有很多缺點，除了對環境的影響之外，它也很昂貴，是後勤的噩夢。因此空軍對於新能源一直很有興趣，在試過風力、太陽能之後，他們將核能視為一種更清潔、更簡單的替代方案。

功率小於 20 百萬瓦的微型反應爐，類似核潛艦上的反應爐，比如它們採用的核燃料濃度要比傳統反應爐來的更高，但是微型反應爐是工廠建造的、模組化的，而且它並不總是需要水來冷卻。

更優秀的是，微型反應爐更容易冷卻和自我調節，當核反應變得過於強烈，它的安全設計會出現自動抑制，這也就不需要大量的操作員來照顧反應爐。此外，微型反應爐每10年才需要更換燃料。