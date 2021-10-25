主計總處公布9月租金指數，來到104.65點，創新高紀錄，為今年5月疫情爆發後開始下滑，並在7月觸底後，創連2個月上揚，房地產業者也指出，在台北不僅買不起房，近期的租金飆漲，更開始出現租不起房的情況。日前央行第三度祭出打炒房措施，但網友認為高房價問題沒有解決，近日又罕見在臉書貼文聲稱，指稱通膨在可控範圍內，卻引來網友熱烈討論。

若依照主計總處過去資料來看，國內租金從2011年3月以後一路上升，10年間僅2個月持平，一直到今年5月因疫情因素才出現下滑，直至8月開始回升，甚至創下新高紀錄。住展雜誌最新數據也顯示，今年第三季新成屋、預售屋成交價格維持高檔，台北市房價來到每坪93.7萬元。

屋比房屋總監陳傑鳴受訪強調，上班族若想要在台北買房，恐怕不吃不喝個10年還是買不起。就連租金指數也創下新高，陳傑鳴指出，目前台北市平均每坪租突破1700元，等於1間10坪就要1萬7，等於是連租屋都面臨問題。屋比房屋統計7大都會區的網路待租租金過去5年漲幅20%~34％，今年10月更創下1成以上漲幅。

央行上月底舉行第3季理監事會，決議利率「連六凍」，維持在1.125％的歷史低點，並第三度祭出打炒房措施，包括新增規範自然人在6都與新竹縣市的第2戶購屋貸款不得有寬限期、調降購地貸款最高成數為6成、調降工業區閒置土地抵押貸款最高成數為5成，並明定工業區閒置土地抵押貸款規範措施除外條款之「一定期間」為1年。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，近年炒房風潮從蛋黃轉往蛋白的狀況越發嚴重，讓央行決定再次出手，其政策除衝擊多戶型的投資客外，也大幅增加中小型建商取地難度，專家也認同這有助於降低投資客炒房熱潮。然而，許多網友認為，這根本無助於改善高房價，不採用升息根本無法解決問題，但也有網友指出，不能只想自己買房，不考慮各種經濟因素，就要求央行升息。

不僅是房地產價格持續攀升，主計長朱澤民日前「一碗蚵仔麵線20元」引發熱議，遭譏高官們不知民間疾苦。主計總處最新統計，9月CPI年增率達2.63％，創8年半以來新高，17項重要民生物資CPI高達3.31％，其中豬肉漲幅7.75％，創下79個月來新高。雖有專家認為，台灣面臨輸入性通膨，恐延續到明年。

但央行罕見在臉書澄清，若以近3年平均（2019~今年9月平均）通膨率而言，則仍低於1％，相當溫和，主要機構預測台灣今年CPI不至於超過2％，且明年將回降，通膨預期在2％以下，至於短期因素推動油料費、運輸費及蔬菜價上漲，等因素消退價格就會回穩，換言之，央行認為目前物價仍屬穩定，通膨仍在預期範圍內。

對此，網友貼出新聞分享，並留言「官方一方面說台灣物價平穩、沒有通膨的情況，但是數據卻顯示租金和房價飆升」，其他網友也紛紛表示「房價漲，漲房租，頭期款存不到，房價再漲，直接放棄買房」、「會相信房租不會漲的智商堪憂，難怪會魯」、「房價大幅上漲，影響租金是一定的」、「空空：房租和薪水相關，無法轉嫁啦，你是不是怕了！」、「打房自始至終都是個笑話」。

也有網友指出，「CPI很多種算法，但主流算法是不計房價，只計租金的樣子」。對此，主計月刊曾指出，「CPI只反映消費性商品及服務，以投資及儲蓄為目的的股票、房地產皆排除在外，所以房地產飆漲並不反映在CPI上，然而，部分民眾會把房價上漲的現象誤以為是CPI失真」。