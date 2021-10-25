《以吾之名》朴喜洵（右）也在《Dr. Brain》中尬一角。（Apple TV＋提供）

即將邁入2週年的Apple TV＋也加入串流平台韓劇大戰，除了預計在明年上線的尹汝貞、李敏鎬主演《柏青哥》（暫譯，Pachinko）外，該平台首部韓國影集，卡司陣容也相當堅強，由奪得多項奧斯卡大獎的《寄生上流》男配角李善均主演，還有《愛的迫降》徐智慧、《以吾之名》朴喜洵和《愛在異鄉》李在源都在名單中，今（25日）釋出官方預告，充滿懸疑的氛圍，讓人相當期待在11月4日看到完整版。

該劇改編自9.9高分的韓國科幻漫畫《Dr. Brain》（Dr.브레인），由《神偷、獵人、斷指客》導演金知雲執導。講述一名狂熱於研究大腦記憶和潛意識的天才科學家（李善均飾），在一場不幸意外中失去家人，命運從此被完全改寫。不願接受真相的他，不顧一切生命倫理，將透過妻子的冰冷遺體，從她的大腦中剖析記憶還原案情，揭露意外背後的神秘真相。主角專注炙熱近乎瘋狂的研究精神，為妻復仇的烈愛之情跟李善均現實生活中的「曬妻狂人」稱號不謀而合。